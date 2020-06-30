HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cenaze ile nişan, koronavirüs vaka sayısında artışa neden oldu

Cenaze ile nişan, koronavirüs vaka sayısında artışa neden oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2020 14:24 | Son Güncelleme

Tokat’ta, bir cenaze ile nişan merasimine katılan 50’nin üzerinde kişi koronavirüs şüphesi ile tedaviye alındı.

Cenaze ile nişan, koronavirüs vaka sayısında artışa neden oldu

Tokat’ta pandemi hastanesi olan Devlet Hastanesi'nde nisan ve mayıs aylarında göre daha fazla artış gözlemleniyor. İl genelindeki koronavirüs vakalarının kabul edildiği hastanede 100’ün üzerinde hasta tedavi görüyor. Yoğun bakımda yatan 13 hastadan 2’si ise entübe olarak tedavi ediliyor. Son 14 günde filyasyon ekibi tarafından temaslı olduğu tespit edilen 500’ün üzerinde kişi de takip ediliyor. Koronavirüs vakalarının çıktığı ilk günden bugüne 18 kişinin hayatını kaybettiği Tokat’ta, son haftalarda vaka sayılarındaki artışa neden olarak ise cenaze ve nişan törenleri gösteriliyor. İl merkezinde yaşanan vaka artışı ise ’Hayat eve Sığar’ uygulamasında gözler önüne seriliyor.

BİR HAFTADA 50 VAKA

Tokat merkeze bağlı Ulaş Köyünde geçtiğimiz hafta bir cenazeye katılanlardan çok sayıda vatandaş koronavirüs şüphesi ile hastaneye başvurdu. Pazar ilçesinde ise düzenlenen bir nişan merasimine katılan vatandaşlarda koronavirüs tespit edildi.

Böylece bir cenaze ve nişan sonrası 50’nin üzerinde kişi hastanede tedavi altına alınmış oldu.

Cenaze ile nişan korona vak’a sayısında artışa neden oldu

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü Youtuber'dan olay yaratan paylaşım! Kırmızı bikinisiyle... Ünlü Youtuber'dan olay yaratan paylaşım! Kırmızı bikinisiyle...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni doğan torununu ziyaret ettiCumhurbaşkanı Erdoğan, yeni doğan torununu ziyaret etti
Virüslere davetiye çıkarmamak için bunları tüketmeniz gerekiyor! Bağışıklığı güçlendirmek için...Virüslere davetiye çıkarmamak için bunları tüketmeniz gerekiyor! Bağışıklığı güçlendirmek için...

En Çok Okunan Haberler

Polis baskınıyla kurtarıldı! Gözyaşlarına boğuldu

Polis baskınıyla kurtarıldı! Gözyaşlarına boğuldu

Alarma geçilmişti! Herkese test yapıldı, vakalar çok yükseldi

Alarma geçilmişti! Herkese test yapıldı, vakalar çok yükseldi

Fabrikadan çıktığı gibi duruyor!

Fabrikadan çıktığı gibi duruyor!

Cumhurbaşkanlığı'ndan maske kararı!

Cumhurbaşkanlığı'ndan maske kararı!

Ahmet Hakan'dan flaş Abdullah Gül iddiası

Ahmet Hakan'dan flaş Abdullah Gül iddiası

9 ülke ile birlikte 'Bataklık Operasyonu' düzenlendi

9 ülke ile birlikte 'Bataklık Operasyonu' düzenlendi

İlginizi Çekebilir

12 milyon TL harcandı, çürümeye terk edildi

12 milyon TL harcandı, çürümeye terk edildi

Kahvehane önündeki namazla ilgili yeni gelişme!

Kahvehane önündeki namazla ilgili yeni gelişme!

Ankara ve İstanbul'la ilgili korkutan deprem açıklaması

Ankara ve İstanbul'la ilgili korkutan deprem açıklaması

Sosyal medya bu görüntü konuşuyor! Emniyet'ten açıklama

Sosyal medya bu görüntü konuşuyor! Emniyet'ten açıklama

'Sınav nasıl geçti?' sorusuna verdiği cevap güne damga vurdu!

'Sınav nasıl geçti?' sorusuna verdiği cevap güne damga vurdu!

Diğer Haberler
Atatürk silüetine yoğun ilgi!

Atatürk silüetine yoğun ilgi!

2020 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman verilecek? Zamlı mı verilecek?

Kurban Bayramı ikramiyesi erken verilecek mi?

Arıların oğul verme ritüeli böyle görüntülendi

Arıların oğul verme ritüeli böyle görüntülendi

TBMM'ye temmuz ayında ziyaretçi kabul edilmeyecek

TBMM'den flaş karar! 1 ay uzatıldı

Sarma sigara satışının cezası ne kadar? Sarma sigara içmek yasak mı?

Sarma sigara satışı yasak mı? İçmek de mi yasak?

Son dakika 7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin cansız bedeni bulundu

7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin cansız bedeni bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.