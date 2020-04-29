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Cenaze namazına katılan 45 kişi koronavirüse yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2020 14:26 | Son Güncelleme

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde 8 gün önce karantina altına alınan Taşkınpaşa köyünde toplu olarak cenaze namazı kılınması sonrası 45 kişinin koronavirüsü testi pozitif çıktı. Ürgüp Kaymakamlığı, toplu cenaze namazı kılınmasına izin veren muhtar Emin Esentürk, muhtar azaları ve namazı kıldıran imam hakkında soruşturma başlattı.

Cenaze namazına katılan 45 kişi koronavirüse yakalandı

Ürgüp'te 900 nüfuslu Taşkınpaşa köyünde oturan D.İ. ile eşi İ.İ, geçen mart ayında Diyarbakır'da yaşayan oğullarını ziyarete gitti. Ardından evlerine dönen çift, öksürük ve yüksek ateş şikayetiyle Nevşehir Devlet Hastanesine başvurdu. Hastanede çifte yapılan koronavirüsü testi pozitif çıktı. Bunun üzerine köy, geçen 21 Nisan'da karantina altına alındı.

Bu sırada köyde oturan Rıza Uzun, ciğerlerinde yaşadığı sorunlar nedeniyle hayatını kaybetti. Rıza Uzun'un köyde kılınan cenaze namazına çok sayıda vatandaş katılarak, sosyal mesafe kuralına uymadı. Cenaze namazı sonrası sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde köyde yaşayan 45 kişinin koronavirüsü testi pozitif çıktı.

Ürgüp Kaymakamlığı, bunun üzerine toplu olarak cenaze namazı kılınmasına izin veren köy muhtarı Emin Esentürk, muhtar azaları ve köye dışarıdan gelerek cenaze namazını kıldıran imam hakkında soruşturma başlattı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

(DHA)

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