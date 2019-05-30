HABER

Cenaze yolunda kaza: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2019 12:56 | Son Güncelleme

Sivas’ın Gürün ilçesinde cenazeye giden aynı aileden 4 kişi geçirdikleri trafik kazasında yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, saat 12.00 sıralarından D-300 karayolu üzerinde Osmandede mevkinde meydana geldi.

Sivas’ın Gürün ilçesinde cenazeye giden aynı aileden 4 kişi geçirdikleri trafik kazasında yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, saat 12.00 sıralarından D-300 karayolu üzerinde Osmandede mevkinde meydana geldi. Kayseri istikametinden Malatya istikametine gitmekte olan F.C. yönetimindeki 78 SH 606 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Şarampole uçan otomobil ters döndü. Kaza sonrası otomobilde bulunan aynı aileden F.C., A.C., Y.C. ve K.C. yaralandı. Kazayı fark eden vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

'FETÖ üyesi' denerek gözaltına alınmıştı! NASA çalışanı serbest bırakıldı 'FETÖ üyesi' denerek gözaltına alınmıştı! NASA çalışanı serbest bırakıldı
Eskişehir'de yıldırım düşen iki bölgede 13 hektar orman yandıEskişehir'de yıldırım düşen iki bölgede 13 hektar orman yandı
Şişli'de 2 gündür haber alınamayan elektrikçi evinde ölü bulunduŞişli'de 2 gündür haber alınamayan elektrikçi evinde ölü bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanı Soylu: Benim endişem ve korkum şudur...

İçişleri Bakanı Soylu: Benim endişem ve korkum şudur...

Avcı ve Buruk imzayı atıyor! Menajeri açıkladı...

Avcı ve Buruk imzayı atıyor! Menajeri açıkladı...

Survivor'a veda eden Hikmet'ten canlı yayında itiraf!

Survivor'a veda eden Hikmet'ten canlı yayında itiraf!

ABD'den yeni S-400 tehdidi!

ABD'den yeni S-400 tehdidi!

Asansörde kabus! Korkunç olay

Asansörde kabus! Korkunç olay

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

Babasının bıçakladığı Yasemin ifade verdi: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Üvey oğlunu döverek öldürdü

Minik Abdülkadir’in ölümünde üvey baba şoku

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.