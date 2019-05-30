Cenaze yolunda kaza: 4 yaralı

Sivas’ın Gürün ilçesinde cenazeye giden aynı aileden 4 kişi geçirdikleri trafik kazasında yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 12.00 sıralarından D-300 karayolu üzerinde Osmandede mevkinde meydana geldi. Kayseri istikametinden Malatya istikametine gitmekte olan F.C. yönetimindeki 78 SH 606 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Şarampole uçan otomobil ters döndü. Kaza sonrası otomobilde bulunan aynı aileden F.C., A.C., Y.C. ve K.C. yaralandı. Kazayı fark eden vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

