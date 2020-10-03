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Cenazede kan döküldü! 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2020 21:20 | Son Güncelleme

Aydın'ın Çine ilçesinde, bir cenazede karşılaşan Taşkın G. (41) ile husumetli olduğu eniştesi Ferdi Topuz (40) arasında kavga çıktı. Kavgada Taşkın G. tabancayla açtığı ateşle Topuz'u öldürdü, kavgayı ayırmaya çalışan babasını ve eniştesinin kardeşini yaraladı. Taşkın G. gözaltına alındı.

Cenazede kan döküldü! 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Olay, saat 15.00 sıralarında kırsal Gökyaka Mahallesi'ndeki cenaze evinde meydana geldi. İddiaya göre, husumetli olan Taşkın G. ve eniştesi Ferdi Topuz arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taşkın G.'nin babası Adil G. ve Ferdi Topuz'un kardeşi Veli Topuz kavgaya müdahale ederek ayırmak istedi. Bu sırada Taşkın G., belindeki tabancayı çıkarıp ateş etti. Ferdi Topuz kurşunların vücuduna isabet etmesi sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi.

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Seken kurşunlar Adil G. ve Veli Topuz'a da isabet etti. Yaralanan 2 kişi, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Çine Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Ferdi Topuz'un cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından Çine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma ekiplerince Taşkın G. gözaltına alındı.

DHA

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