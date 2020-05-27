Cenazesinden bir ay sonra evine döndü! Akıllardaki soru: Peki gömülen kim?

Sri Lanka’nın Colombo şehrinin Athurugiriya banliyösünde yaşayan Dandiris Perera isminde bir adamın bölgede gerçekleşen bir kaza nedeniyle öldüğü düşünülmüştü.

NewsWire’ın haberine göre, yakınları ölü bedenin Perera’ya ait olduğunu doğrulamıştı. Olayın ardından Perera’nın ailesi cenaze töreni gerçekleştirdikten sonra cesedi gömmüştü.

EVİNE DÖNEREK HERKESİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Fakat Muthuhena bölgesinin Meegoda muhitinde yaşayan Dandiris Perera, evine dönerek köyündeki herkesi şaşkına çevirdi.

İş nedeniyle 4 Şubat’ta evinden ayrılan Perera, sürpriz biçimde ortaya çıkana kadar koronavirüs tehdidi yüzünden uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle evine dönemediğini belirtti.

"KENDİ MEZARINI GÖREN İLK KİŞİ OLABİLİRİM"

Dandiris Perera, “Eve geldiğimde herkes şoke olmuştu. Onlara olanları anlatmak için polisle gelmem gerekiyordu. Kendi mezarını gören ilk kişi olabilirim” dedi.

Karmaşıklığın nasıl ortaya çıktığı bilinmezliğini korusa da, Dandiris’in yerine gömülen kişinin kim olduğuna yönelik araştırma başladı.

