Çene ağrısı başınıza iş açabilir

İSTANBUL, (DHA)- Günde 2 bin kez kullanılan çene ekleminde zaman zaman ağrı oluşabileceğini anlatan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Halil Ural, ağrıların vücudun başka bölgelerini etkileyebileceği konusunda uyardı. Ural, ağızda kayma görülebileceğini, kulak çınlaması, baş dönmesi, halsizlik gibi şikayetlerin olabileceğini ve kulak, boyun, dişler hatta burun ve göze doğru yayılan ağrıların yaşanabileceğini kaydetti.

Çene ekleminde görülen ağrılar çoğu zaman önemsenmiyor. Ancak bu ağrılar önemli bazı hastalıkların habercisi olabiliyor ve ilerleyen dönemlerde kişinin hayatını kâbusa çevirebiliyor. Medical Park Fatih Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Halil Ural, çene eklemi hastalıklarını ve korunma yöntemlerini anlattı.

“GEÇ KALINDIĞINDA CİDDİ SORUNLAR OLUŞUR”

Alt çenenin hareketlerinin boyun ve çene kaslarının ortak hareketiyle oluştuğunu ifade eden Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Halil Ural, "Alt çene kemiği aşağı, yukarı, öne ve yanlara doğru hareket edebilmektedir. Bu düzenin bozulması çene ekleminde oluşan veya oluşabilecek bir bozukluğun habercisi olabilir. Hiç farkında olmadan en fazla kullandığımız eklem olan çene eklemi ağrıları çoğu zaman önemsenmemekte ve zaman geçtikçe tedavisi güçleşebilmekte, hayat kalitesini ileri derecede bozabilmektedir. Basit sebeplerden kaynaklanan bazı hastalıklar tedavide geç kalındığında ciddi bozukluklara yol açabilmektedir" dedi.