Çenenin yüzdeki pozisyonu önemli! Yüzünüzün geniş olduğunu düşünüyorsanız...

Çene de burun gibi yüzün orta hattında bulunan, simetriyi ve yüzün harmonisini (uyumu) oluşturan önemli yapılardan biridir.
Orta hatta olduğu için yüzün yapılarının birbirleri ile uyumlu görünmesinde çok önemli bir yeri vardır. Küçük bir çene yüzünüzü olduğundan büyük ya da uzun gösterebileceği gibi tam tersi de mümkündür. Eğri duran bir çene tüm yüzün eğri gibi durmasına neden olabilir.
Maskülen Yapının Simgesi
Erkeklerde ve kadınlarda çene için ideal bir büyüklük-oran tarif edilmiştir. Erkeklerde çene, kadınlarda olduğundan daha önemlidir. Maskülen görünümdeki en önemli yapı taşıdır. Çizgi romanlardaki erkek süper kahramanları bir kez daha inceleyin lütfen. Hepsinin kocaman çizilmiş çeneleri vardır. Biraz daha belirgin bir çenenin varlığı erkeksi görünüme katkıda bulunmakta bu nedenle de oldukça yoğun şekilde talep edilmektedir.
Kadınların ise üçgen ve sivri bir yüz görünümü için ideal uzunlukta bir çeneye sahip olmaları gerekir.
Sevgili kadın okuyucularım, yüzünüzün geniş olduğunu düşünüyorsanız, unutmayın ki bunun sebebi çenenizin kısa olması olabilir…
Yüz ve Çene Doğru Değerlendirilmeli…
Olması gerekenden daha küçük bir çenesi olan hastaların burunlarının olduğundan daha da büyük olarak algılandığını biliyor muydunuz?
Bu çok önemli bir nokta. Burun ameliyatınız öncesinde yüzünüz ve çeneniz doğru şekilde değerlendirilmezse, mutsuz son kaçınılmazdır. Doktorunuz çenenizdeki sorunun farkında değilse iki ihtimal vardır;
Birincisi, çenesi küçük hastaların burunları estetik ameliyatla ne kadar küçültülürse küçültülsün hala büyük gibi algılanabilmektedir. Dolayısıyla sorun eksik yapılmış bir burun ameliyatındaymış hissiyle mutsuz olabilirsiniz. Ya da çenenize uygun olsun diye burnunuz çok küçültülmüşse, bu durumda da nefes alma sorunları yaşayabilirsiniz.
Bazı durumlarda ise kişinin çenesi olması gerekenden küçük olduğundan dolayı boyun bölgesindeki yaşlanma ve sarkma yaşıtlarına oranla daha hızlı gelişebilmektedir.
Eğri çene yapısından dolayı ısırma problemi yaşayan hastalarda ise gece ağzı açık uyuma, ağız kuruması, ağız kokusu, diş eti hastalıkları gibi bir çok ağız ve genel sağlık sorunları oluşabilmektedir…
Saygılarımla...
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