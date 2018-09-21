Çenenin yüzdeki pozisyonu önemli! Yüzünüzün geniş olduğunu düşünüyorsanız...

Çene de burun gibi yüzün orta hattında bulunan, simetriyi ve yüzün harmonisini (uyumu) oluşturan önemli yapılardan biridir.

Orta hatta olduğu için yüzün yapılarının birbirleri ile uyumlu görünmesinde çok önemli bir yeri vardır. Küçük bir çene yüzünüzü olduğundan büyük ya da uzun gösterebileceği gibi tam tersi de mümkündür. Eğri duran bir çene tüm yüzün eğri gibi durmasına neden olabilir.

Maskülen Yapının Simgesi

Erkeklerde ve kadınlarda çene için ideal bir büyüklük-oran tarif edilmiştir. Erkeklerde çene, kadınlarda olduğundan daha önemlidir. Maskülen görünümdeki en önemli yapı taşıdır. Çizgi romanlardaki erkek süper kahramanları bir kez daha inceleyin lütfen. Hepsinin kocaman çizilmiş çeneleri vardır. Biraz daha belirgin bir çenenin varlığı erkeksi görünüme katkıda bulunmakta bu nedenle de oldukça yoğun şekilde talep edilmektedir.

Kadınların ise üçgen ve sivri bir yüz görünümü için ideal uzunlukta bir çeneye sahip olmaları gerekir.

Sevgili kadın okuyucularım, yüzünüzün geniş olduğunu düşünüyorsanız, unutmayın ki bunun sebebi çenenizin kısa olması olabilir…