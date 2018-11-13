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ÇENGELKÖY VE KULELİ'DEKİ DARBE GİRİŞİMİ DAVASI

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 13:01 | Son Güncelleme

15 Temmuz darbe girişiminde kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 114 sanığın yargılandığı davada mütalaa verildi.

Serpil KIRKESER /İSTANBUL, (DHA) 15 Temmuz darbe girişiminde kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 114 sanığın yargılandığı davada mütalaa verildi. 50 sanığın "Anayasayı İhlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edilen mütalaada, 57 sanık er ile 7 askeri öğrenciye ceza verilmemesi istendi. Mütalada, er ve askeri öğrencilerin irade ve istekleri dışında asker olmalarından da faydalanılarak komutanları tarafından kışla dışına çıkartıldıkları, darbe teşebbüsü eylemlerine zorla dahil edildikleri , olayın ne olduğunu ve ne yaptıklarını anlayabilecek konumda olmadıkları kaydedildi.

39. DURUŞMA BAŞLADI
İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Cezaevi'nin karşısında bulunan binada görülen 39. duruşmada 48 tutuklu sanık ile 6 tutuksuz sanık hazır bulundu. Duruşma savcısı Caner Babaloğlu mütalaasının hazır olduğunu belirterek, 29 sayfalık mütalaasını özetleyerek okudu. Mütalaada, darbe girişimine katılan sanıklara karşı koyup direnen Murat Akdemir'in Vaniköv'de, Burak Cantürk, Fatih Dalgıç, Gökhan Esen, Halil Kantarcı, Kader Sivri, Mustafa Cambaz Hasan ve Osman Yılmaz'ın ise Çengelköy Bölgesi'nde ateşli silahlar ile vurularak şehit edildiği anlatıldı.

50 SANIĞIN "ANAYASAYI İHLAL" SUÇUNDAN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ
Savcı mütalaasında 36 asker ile 14 polis hakkında " Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Ayrıca bazı sanıklara değişik suçlardan değişik oranlarda hapis cezaları talep edildi.

64 KİŞİYE CEZA VERİLMEMESİ TALEP EDİLDİ
57 sanık er ile 7 askeri öğrenci olmak üzere toplam 64 sanık hakkında atılı suçlardan "ceza verilmesine yer olmadığına" kararı verilmesi talep edildi. Mütalaada, sanık erlerin terhisli pozisyonda vatani görevlerini yapmakta oldukları, sanık askeri öğrencilerin ise Kuleli Askeri Lisesinde eğitim gördükleri, darbe teşebbüsü gecesi gelişen olayları yönetme, yönlendirme kabiliyetlerinin olmadığı belirtildi. Er ve askeri öğrencilerin irade ve istekleri dışında asker olmalarından da faydalanılarak komutanları tarafından kışla dışına çıkartıldıkları ve darbe teşebbüsü eylemlerine zorla dahil edildikleri belirtilen mütalaada, er ve askeri öğrencilerin bulundukları hal ve durum itibari ile olayın ne olduğunu ve ne yaptıklarını anlayabilecek konumda olmadıkları, herhangi bir silahla ateş etme gibi somut eylemde bulunmadıkları kaydedildi. Mütalaada, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına da karar verilmesi talep edildi.

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