ÇENGELKÖY VE KULELİ'DEKİ DARBE GİRİŞİMİ DAVASI

Serpil KIRKESER /İSTANBUL, (DHA) 15 Temmuz darbe girişiminde kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 114 sanığın yargılandığı davada mütalaa verildi. 50 sanığın "Anayasayı İhlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edilen mütalaada, 57 sanık er ile 7 askeri öğrenciye ceza verilmemesi istendi. Mütalada, er ve askeri öğrencilerin irade ve istekleri dışında asker olmalarından da faydalanılarak komutanları tarafından kışla dışına çıkartıldıkları, darbe teşebbüsü eylemlerine zorla dahil edildikleri , olayın ne olduğunu ve ne yaptıklarını anlayabilecek konumda olmadıkları kaydedildi.

39. DURUŞMA BAŞLADI

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Cezaevi'nin karşısında bulunan binada görülen 39. duruşmada 48 tutuklu sanık ile 6 tutuksuz sanık hazır bulundu. Duruşma savcısı Caner Babaloğlu mütalaasının hazır olduğunu belirterek, 29 sayfalık mütalaasını özetleyerek okudu. Mütalaada, darbe girişimine katılan sanıklara karşı koyup direnen Murat Akdemir'in Vaniköv'de, Burak Cantürk, Fatih Dalgıç, Gökhan Esen, Halil Kantarcı, Kader Sivri, Mustafa Cambaz Hasan ve Osman Yılmaz'ın ise Çengelköy Bölgesi'nde ateşli silahlar ile vurularak şehit edildiği anlatıldı.