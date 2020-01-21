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  4. Cennet Mahallesi Metrobüs Durağı'nda engelli asansörü yine bozuldu

Cennet Mahallesi Metrobüs Durağı'nda engelli asansörü yine bozuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 09:40 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) daha önce tamir ettiğini söylediği Cennet Mahallesi Metrobüs Durağı'nda bulunan engelli asansörü yine bozuldu.

Küçükçekmece Cennet Mahallesi Metrobüs Durağı'nın alt geçidindeki asansör yine bozuldu. Engelliler ve bebek arabasıyla metrobüse ulaşmak isteyen vatandaşlar, her gün burada güçlük çekiyor. Metrobüs durağı çevresinde bulunan esnaf asansörün sürekli arızalandığını ve günlerce onarım yapılmadığını belirtirken, asansörü kullanan bazı kişilerin de asansör ve butonlara zarar verdiği iddia ediliyor.

BİR AN ÖNCE ASANSÖRÜN ONARILMASINI İSTİYORLAR

Yaklaşık 1 haftadır çalışmayan asansörün alt geçitte bulunan girişinde "Sayın yolcularımız, hizmet dışıdır, anlayışınız için teşekkür ederiz" yazısı yer alırken, vatandaşlar bozuk asansörün bir an önce onarılmasını istiyor.

Asansörün sürekli arızalı olduğunu ifade eden Hüsniye Aksoy, "3 aydan beri çalışmıyor. Ne burası ne karşısı. Zorlanıyoruz tabii ki. Yaşlısı, çocuklusu var. Genci, hasta olanı var. Bir an önce yapılsın. Niçin koydular o zaman bunları?" şeklinde konuştu.

'KULLANMAK İSTEDİM AMA BOZUK ÇIKTI'

Asansörü kullanmak isteyen bir vatandaş, "Asansör bozuk mu yine? Ne zaman gelsem muhakkak, ya yürüyen merdiven, ya da asansör çalışmıyor. Devamlı kullanıyorum. Muhakkak bir tanesi bozuk" ifadelerini kullandı. Engin Kızar adlı vatandaş ise, "Kullanmak istedim ama bozuk çıktı. Yapacak bir şey yok" diye konuştu.

Metrobüs durağına giden yürüyen merdivenler çalışır vaziyette. Ama bu yürüyen merdivenleri kullanamayan engelliler her gün güçlük çekiyor. Yürüyen merdiveni kullanmayan ve merdivenden bir gencin yardımıyla çıkan bir kişi, "Hastayım yürüyen merdivene de binemiyorum. Kanarya'da oturuyorum. Yapsınlar bunu. Yaşlılar, hastalar var. Kimse yürüyemiyor. Kalbim duruyordu. Çocuk aldı çantamı" şeklinde konuştu.

İBB AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Daha önce yapılan haberler üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'den 13 Aralık 2019'ta yapılan yazılı açıklamada, "Engelli asansörü 7 Kasım 2019 günü bir vatandaşın mahsur kalması neticesinde yapılan kurtarma çalışması sırasında hasar görüp tamir edilemez hale gelmiştir. Menşei yurt dışı olan asansör için hemen sipariş verilmiştir. Asansörün kullanıma açılması için 15 günlük bir süre öngörülmüştür" ifadelerine yer verilmişti. Asansör Ocak ayının başında ise onarılmıştı.

Kaynak: DHA

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bu daha iyi günleriniz herşey çok güzel olacak daha dur bakalım
küçükyalı metro durağının merdivenleride aylardır bozuk!! ekrem abi tatilden dön lütfen!!!
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