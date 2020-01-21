Cennet Mahallesi Metrobüs Durağı'nda engelli asansörü yine bozuldu

Küçükçekmece Cennet Mahallesi Metrobüs Durağı'nın alt geçidindeki asansör yine bozuldu. Engelliler ve bebek arabasıyla metrobüse ulaşmak isteyen vatandaşlar, her gün burada güçlük çekiyor. Metrobüs durağı çevresinde bulunan esnaf asansörün sürekli arızalandığını ve günlerce onarım yapılmadığını belirtirken, asansörü kullanan bazı kişilerin de asansör ve butonlara zarar verdiği iddia ediliyor.

BİR AN ÖNCE ASANSÖRÜN ONARILMASINI İSTİYORLAR



Yaklaşık 1 haftadır çalışmayan asansörün alt geçitte bulunan girişinde "Sayın yolcularımız, hizmet dışıdır, anlayışınız için teşekkür ederiz" yazısı yer alırken, vatandaşlar bozuk asansörün bir an önce onarılmasını istiyor.

Asansörün sürekli arızalı olduğunu ifade eden Hüsniye Aksoy, "3 aydan beri çalışmıyor. Ne burası ne karşısı. Zorlanıyoruz tabii ki. Yaşlısı, çocuklusu var. Genci, hasta olanı var. Bir an önce yapılsın. Niçin koydular o zaman bunları?" şeklinde konuştu.

'KULLANMAK İSTEDİM AMA BOZUK ÇIKTI'



Asansörü kullanmak isteyen bir vatandaş, "Asansör bozuk mu yine? Ne zaman gelsem muhakkak, ya yürüyen merdiven, ya da asansör çalışmıyor. Devamlı kullanıyorum. Muhakkak bir tanesi bozuk" ifadelerini kullandı. Engin Kızar adlı vatandaş ise, "Kullanmak istedim ama bozuk çıktı. Yapacak bir şey yok" diye konuştu.