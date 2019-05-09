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CENTCOM Komutanı McKenzie'den İran açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 00:12 | Son Güncelleme

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie: - "İran rejimi ile bir savaşın peşinde değiliz ama ortaya çıkacak muhtemel bir duruma karşı koyacak şekilde Orta Doğu'da ve dünya çapında esnek ve teyakkuzda olan bir askeri gücümüz var" - "(İran) ABD ile doğrudan bir askeri çatışmaya girmekten kaçınıyorlar ancak bir karmaşa alanında bizimle silahlı çatışmaya girmeden insanlarımıza, menfaatlerimize, dost ve müttefiklerimize saldırma konusunda istekli ve bu kabiliyete sahip olduklarını gösteriyorlar" - "Hegemonik hırsları, yanlış davranışları, bize ve bölgedeki ortaklarımıza yönelik tehditleri, yıllardır (İran) rejimin politikalarının değişmeyen unsurları olmuştur"

WASHINGTON (AA) - ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, Orta Doğu'da en büyük tehdidin İran olduğunu vurgulayarak, "İran rejimiyle bir savaşın peşinde değiliz ama ortaya çıkacak muhtemel bir duruma karşı koyacak şekilde Orta Doğu'da ve dünya çapında esnek ve teyakkuzda olan bir askeri gücümüz var." dedi.

Orgeneral McKenzie, Washington merkezli Demokrasileri Destekleme Vakfı'nın (FDD) düzenlediği, "Tehditlerin üstesinden gelme: Amerika'nın askeri ve siyasi gücünü tekrar canladırmak" başlıklı konferansta konuştu.

- Küresel savaş düzeni

Son 10 yılda askeri çatışmaların doğasında kökten bir değişim yaşandığına dikkati çeken Orgeneral McKenzie, "Bizim içinde olacağımız herhangi bir büyük çatışma çok büyük ihtimalle bölgesel olmaktan ziyade bölgeler arası olacak. Sadece CENTCOM veya EUCOM (Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı) veya INDO-PACOM'un (Hint-Pasifik Kuvvetleri Komutanlığı) faaliyet alanında değil birden fazla bölgesel muharip komutanlığın faaliyet alanını etkileyecek." diye konuştu.

ABD'nin askeri gücünü küresel bir strateji ile modernize edip konumlandırması gerektiğinin altını çizen McKenzie, ABD Savunma Bakanlığının, ulusal savunma öncelikleriyle paralel olarak ordunun küresel bir savaş düzenine göre konumlanması üzerine çalıştığını kaydetti.

- ABD'nin Orta Doğu'ya uçak gemisi ve bombardıman uçakları göndermesi

ABD'nin hafta sonu Orta Doğu'ya Abraham Lincoln uçak gemisi ve 4 bombardıman uçağını sevk etmesine de değinen McKenzie, bu sevkiyatın, ABD'nin küresel savaş düzeninde stratejik kuvvetlerin başarılı bir şekilde ve kısa bir süre içinde bölgeler arasında hareket etme kabiliyetini ortaya koyduğunu söyledi.

Son günlerde aldıkları gerginliği artıracak istihbarat bilgileri üzerine uçak gemisiyle bombardıman görev gücünü bölgeye sevk ettiklerini dile getiren ABD'li general, "İran rejimi ile bir savaşın peşinde değiliz ama ortaya çıkacak muhtemel bir duruma karşı Orta Doğu'da ve dünya çapında esnek ve teyakkuzda olan bir askeri gücümüz var. Uluslararası hukuk kapsamında her yerde faaliyet göstereceğiz." ifadesini kullandı.

McKenzie, Orta Doğu'da herhangi bir ülkedeki istikrarsızlığın kontrol edilmediği takdirde başka ülkelere sıçradığının altını çizerek, "İstikrarlı bir Orta Doğu, istikrarlı bir dünyanın temelini oluşturur." dedi.

CENTCOM bölgesindeki istikrara yönelik en büyük tehdidin, İran rejiminin "kötü niyetli hırsları" olduğunu ifade eden McKenzie, "Hegemonik hırsları, yanlış davranışları, bize ve bölgedeki ortaklarımıza yönelik tehditleri, yıllardır (İran) rejimin politikalarının değişmeyen unsurları olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

McKenzie, Amerikan yönetiminin, davranışlarını değiştirmesi için Tahran'ı diplomatik ve ekonomik baskı altında tuttuğunu hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"İran rejiminin ordumuzun kapasitesini bildiğini ve buna önemli ölçüde saygı gösterdiğini biliyoruz. Bu iyi bir şey. ABD ile doğrudan bir askeri çatışmaya girmekten kaçınıyorlar ancak bir karmaşa alanında bizimle silahlı çatışmaya girmeden insanlarımıza, menfaatlerimize, dost ve müttefiklerimize saldırma konusunda istekli ve bu kabiliyete sahip olduklarını gösteriyorlar."

İran'ın Yemen'e balistik füze kaçırdığını ve bu füzelerin Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) karşı kullanıldığını iddia eden ABDli komutan, Tahran'ın siber saldırılarını da son yıllarda 12 kat artırdığını iddia etti.

McKenzie, geçen CENTCOM Komutanlığı görevini Orgeneral Joseph Votel'den devralmıştı.

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ABD CENTCOM İRAN Orgeneral Kenneth McKenzie

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