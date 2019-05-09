CENTCOM Komutanı McKenzie'den İran açıklaması

WASHINGTON (AA) - ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, Orta Doğu'da en büyük tehdidin İran olduğunu vurgulayarak, "İran rejimiyle bir savaşın peşinde değiliz ama ortaya çıkacak muhtemel bir duruma karşı koyacak şekilde Orta Doğu'da ve dünya çapında esnek ve teyakkuzda olan bir askeri gücümüz var." dedi. Orgeneral McKenzie, Washington merkezli Demokrasileri Destekleme Vakfı'nın (FDD) düzenlediği, "Tehditlerin üstesinden gelme: Amerika'nın askeri ve siyasi gücünü tekrar canladırmak" başlıklı konferansta konuştu. - Küresel savaş düzeni Son 10 yılda askeri çatışmaların doğasında kökten bir değişim yaşandığına dikkati çeken Orgeneral McKenzie, "Bizim içinde olacağımız herhangi bir büyük çatışma çok büyük ihtimalle bölgesel olmaktan ziyade bölgeler arası olacak. Sadece CENTCOM veya EUCOM (Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı) veya INDO-PACOM'un (Hint-Pasifik Kuvvetleri Komutanlığı) faaliyet alanında değil birden fazla bölgesel muharip komutanlığın faaliyet alanını etkileyecek." diye konuştu. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Bu ülkeye sadece zengin turistler girebiliyor Ayvalık'ta 9 kişinin öldüğü tekne faciasına 5 tutuklama Fasl-ı Şahane’de kum sanatı gösterisi

ABD'nin askeri gücünü küresel bir strateji ile modernize edip konumlandırması gerektiğinin altını çizen McKenzie, ABD Savunma Bakanlığının, ulusal savunma öncelikleriyle paralel olarak ordunun küresel bir savaş düzenine göre konumlanması üzerine çalıştığını kaydetti. - ABD'nin Orta Doğu'ya uçak gemisi ve bombardıman uçakları göndermesi ABD'nin hafta sonu Orta Doğu'ya Abraham Lincoln uçak gemisi ve 4 bombardıman uçağını sevk etmesine de değinen McKenzie, bu sevkiyatın, ABD'nin küresel savaş düzeninde stratejik kuvvetlerin başarılı bir şekilde ve kısa bir süre içinde bölgeler arasında hareket etme kabiliyetini ortaya koyduğunu söyledi. Son günlerde aldıkları gerginliği artıracak istihbarat bilgileri üzerine uçak gemisiyle bombardıman görev gücünü bölgeye sevk ettiklerini dile getiren ABD'li general, "İran rejimi ile bir savaşın peşinde değiliz ama ortaya çıkacak muhtemel bir duruma karşı Orta Doğu'da ve dünya çapında esnek ve teyakkuzda olan bir askeri gücümüz var. Uluslararası hukuk kapsamında her yerde faaliyet göstereceğiz." ifadesini kullandı.