Çentiksiz bir amiral gemisi daha: Asus Zenfone 7 kanlı canlı görüntülendi!

Asus Zenfone 7 için bekleyiş sürüyor. Uygun fiyatıyla POCO F2 Pro'yu oldukça zorlayacağı düşünülen Asus Zenfone 7'nin tasarımına dair pek ipucu yoktu. Fakat biz ipucu beklerken, Asus Zenfone 7'nin fotoğrafları haber merkezlerine düştü.

ASUS ZENFONE 7'DE ÇENTİK OLMAYACAK

Asus Zenfone 7 bu kez Çin'in Facebook'u olarak görülen Weibo'da görüntülendi. Yapılan paylaşımlara göre Asus Zenfone 7 herhangi bir çentiğe veya pop-up kameraya yer vermeyecek. Bunun yerine Asus Zenfone 6'da olduğu gibi telefonun arka kamerası, ön tarafa dönerek selfie çekmeye izin verecek. Böylece çentik mevzusu arka kamera sayesinde çözülecek.

Bunun dışında akıllı telefonun üçlü bir arka kamera kurulumuyla geleceğini görüyoruz. Arka tarafta ışıldayan bir mavi renk kullanan Asus, böylece diğer birçok üreticinin başlattığı estetik arka kapak tasarımı furyasına katılacak. Fakat Asus Zenfone 7'de pek çok akıllı telefon kadar abartılı bir tasarımın olmadığını belirtelim.

ASUS ZENFONE 7 ÖZELLİKLERİ NELER?

Asus Zenfone 7'nin Snapdragon 865 Plus işlemcisine ve 6GB RAM + 128 GB dahili depolama alanı seçeneğine sahip olması bekleniyor. 5000 mAh pil ile destekleneceği söylenen Asus Zenfone 7'nin fiyatı ise tahminlere göre 499 Euro'dan başlayacak. Tabi ki tüm bunlar birer tahmin. Asus Zenfone 7'nin tüm özelliklerini 26 Ağustos'ta düzenlenecek tanıtımda öğrenebileceğiz.

