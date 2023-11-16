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Cep telefonları tarih mi oluyor? Yeni teknoloji: Yaka telefonları! Avuç içi projeksiyon detayı...

16.11.2023 20:53 | Son Güncelleme:
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Teknolojinin çok hızlı bir şekilde gelişmesiyle birlikte insanlar mevcut cihazlara alışamadan yeni teknolojik cihazlar çıtayı bir üstüne taşıyor. Yeni geliştirilen teknolojiyle birlikte cep telefonlarının da tarih olması bekleniyor. Cep telefonlarının yerini ise yaka telefonlarının alması bekleniyor. İşte avuç içine de yansıtılabilecek bu teknolojinin tüm detayları!

Cep telefonları tarih mi oluyor? Yeni teknoloji: Yaka telefonları! Avuç içi projeksiyon detayı...

Her geçen gün bilim kurgu filmleri gerçek olmaya başladı. Cep telefonlarının akıllı olmasına henüz alışmıştık ki şimdi de yaka telefonu teknolojisi geliştiriliyor...

CEP TELEFONLARININ YERİNİ ALABİLECEK Mİ?

Yeni geliştirilen bir prototipe göre telefonları elimize yansıtarak kullanabileceğiz. Telefonlar artık cepten çıkıyor. Geliştirilen yeni teknolojiyle birlikte bu prototip, cep telefonlarının yerini alabilir.

cep telefonu

YAKA TELEFONLARI

Yeni geliştirilen bu akıllı telefon, şu anda kullandığımız telefonlardan biraz daha farklı. Bu teknolojiyle birlikte artık cep telefonlarını elimizde değil, yakamızda taşıyabileceğiz. Telefonu kullanmak istediğimiz zamanda ise avuç içine yansıtılacak projeksiyon görüntüden telefonu kullanabileceğiz.

Ayrıca sesli komutları da algılayabilecek.

SİMULTANE ÇEVİRİ İMKANI

Geliştirilmekte olan cep telefonu yapay zeka teknolojisini de kullanarak, kullancısının ses tonunu tanıyabilecek. Ve istediği dilde aynı anda çeviri yapmasına da imkan sunacak.

Geliştirilen teknoloji sayesinde yaka telefonlarının 13 megapiksel kalitesinde fotoğraf çekilebildiği öğrenildi.


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Anahtar Kelimeler:
cep telefonu teknoloji
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