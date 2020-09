Cep telefonu şebekelerinin çekmemesinden dert yandılar! Yetkililerden yardım istediler

Telefonda çocukları ve torunları ile konuşmak için her gün 3 katlı evlerinin çatı katına çıkan Şadi Korkmaz ise (61), "2004 yılından beri bu mahallede yaşıyorum. Mahallemizde telefon çekmiyor. Her günün belli saatlerinde evin çatı katına çıkarak telefonla görüşüyorum. Kısacası telefonla konuşmak için çatılara, tepelere çıkıyoruz. Şimdi olduğu gibi şu an evimin 3'üncü katındayız. Kimse telefonu ile konuşamıyor. Bu mahallede hiçbir yerde telefon çekmiyor. Gece ben hasta olmuş olsam ne yapacağım bilmiyorum. Benim eşim rahatsız kas erimesi rahatsızlığı var ambulans çağırmaya telefonunuz çekmiyor" dedi.

Mahallede yaşayan Mustafa Yıldırım (34), "Telefonla konuşmak için mahallenin en yüksek bölgesine çıkmak zorunda kalıyoruz. Burada telefon çekmediği için kayınbabama, kayınvalideme ulaşamıyorum. 21'inci yüzyılın Türkiye'sinde telefonunun çekmemesinin imkansız olduğunu düşünüyorum. Bu sorun için yetkililerden çözüm üretmesini istiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA