Cep telefonuna gelen virüslü mesaja tıkladı! Hesabındaki paraları kaptırdı

İstanbul Sultangazi'de esnaflık yapan Suat Küçük, telefonunda yüklü olan mobil bankacılık uygulamasına giriş yapıp işlem yapmak istedi.

HESABINDAN 15 BİN 800 TL ÇEKİLDİ

Hesabının bulunduğu bankanın mobil uygulamasına giriş yapamayan Küçük, hesabından para çekildiğini fark etti. Bankanın müşteri hizmetleri ile iletişime geçen Küçük, başkaları tarafından hesabından yaklaşık 15 bin 800 TL çekildiğini öğrendi.

Küçük'ün farkında olmadan telefonuna gelen virüslü mesajı tıkladığı ortaya çıktı. Hesabını donduran Küçük, soluğu savcılıkta aldı.

"BANKADAKİ HESAPLARIMI HEMEN DONDURDUM"

25 Ocak Cumartesi günü işlem yapmak için cep telefonundaki mobil bankacılık uygulamasına giriş yapmak istediğini, ancak giriş yapamadığını belirten Suat Küçük, "Cep telefonuma gönderilen virüsten dolayı bir 3'üncü şahsın kartımı kullandığını fark ettim. Hemen bankayı aradım. Bankadan bana kredi kartımın bir başkası tarafından kullanıldığı söylenerek, beni devre dışı bıraktıklarını ilettiler.

Benim kredi kartım dolar üzerinden bir başka vatandaşa gönderim yapıyor. 5 defa ayrı şekilde 500 dolar, 1 defa da 600 TL gönderim yapılıyor. Çalışmış olduğum banka, bunun muhasebeleşeceğini söyledi. Ben bankaya 'Bana gelmeyen bir şifreden dolayı kredi kartımı kullanan şahıslar istediği gibi kullanabiliyorsa bizim burada hükmümüz nedir, borcu ödemek midir? Yoksa bankanın bize verdiği talimatlara boyun eğmek midir' diye soruyorum.