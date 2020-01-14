HABER
  4. Cep telefonundan çocuk pornosu çıkan şahıs tutuklandı

Cep telefonundan çocuk pornosu çıkan şahıs tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 15:28 | Son Güncelleme

Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından cep telefonundan çocuk müstehcen görüntüleri çıkan şüpheli tutuklandı.Edinilen bilgilere göre, Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından hakkında uyuşturucu kullanmak suçundan aranan M.A.U.’nun yapılan cep telefonu incelemesinde çocuk pornografisi ile ilgili olabileceği değerlendirilen videolara ve müstehcen fotoğraflar tespit edildi.

Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından cep telefonundan çocuk müstehcen görüntüleri çıkan şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından hakkında uyuşturucu kullanmak suçundan aranan M.A.U.’nun yapılan cep telefonu incelemesinde çocuk pornografisi ile ilgili olabileceği değerlendirilen videolara ve müstehcen fotoğraflar tespit edildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A.U. tutuklanarak Nevşehir E tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERMilyonlar bekliyordu! Hesaba yatıyor, kim kaç lira alacak?Milyonlar bekliyordu! Hesaba yatıyor, kim kaç lira alacak?
AnadoluJet’in yurt dışındaki uçuşları belli olduAnadoluJet’in yurt dışındaki uçuşları belli oldu
Karaman’da otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralıKaraman’da otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Firari FETÖ'cü Hakan Şükür Uber şoförü oldu!

Firari FETÖ'cü Hakan Şükür Uber şoförü oldu!

Bakanlık açıkladı! Bu markalardan uzak durun

Bakanlık açıkladı! Bu markalardan uzak durun

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

Esenyurt'ta korkunç olay! Ailesinin gözü önünde intihar etti

Esenyurt'ta korkunç olay! Ailesinin gözü önünde intihar etti

‘Çine canavarı’ öldü! Dedikodu üzerine eşi ve ailesine kurşun yağdırmıştı

‘Çine canavarı’ öldü! Dedikodu üzerine eşi ve ailesine kurşun yağdırmıştı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Marmara Denizi'nde korkutan görüntü! Giderek artıyor

Marmara Denizi'nde korkutan görüntü! Giderek artıyor

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

'Bekarlık vergisi' iddiası sosyal medyayı karıştırdı!

'Bekarlık vergisi' iddiası sosyal medyayı karıştırdı!

Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!

Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Gaziosmanpaşa'da kadını sopayla döven kişi tutuklandı

Büyük tepki çekmişti! Tutuklandı

Aksaray’da sahte içki operasyonu!

Aksaray’da sahte içki operasyonu!

Arnavutköy'de ormanlık alanda bulunan kadın cesedi ile ilgili yeni gelişme! Sorguda cinayeti itiraf etti

Arnavutköy'deki korkunç cinayetle ilgili yeni gelişme!

İş adamının cesedi ormanda gömülü olarak bulunmuştu! '15 milyon dolar' detayı

İş adamının cesedi ormanda gömülü olarak bulunmuştu! '15 milyon dolar' detayı

Bağcılar'da çocuk gebelikleri bildirmeyen 18 hekim beraat etti

Hamile çocukları bildirmeyen doktorlar hakkında karar

Elektrik kesintisini araştırılırken, yer altında çekilen kaçak hat buldular

Elektrik kesintisini araştırılırken, yer altında çekilen kaçak hat buldular

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.