Ceren'i öldüren öğrencisinin yargılanmasına başlandı (3)

'SAVUNMA HAKKIM ELİMDEN ALINIYOR'

Duruşmaya öğleden sonra tanık ifadelerinin dinlenilmesi ile devam etti. Avukatların sorularını da yanıtlayan Hasan İsmail Hikmet, olayı planlamadığını ifade ederek, "Ben bu olayı planlamış olsam başıma maske takardım, ben gerizekalı mıyım? Oda da 2 kişiydik, başka kimse yoktu. Bu olayı işlediğim için gerçekten pişmanım, savunma hakkım elimden alınıyor. Olaydan sonra ailemle birlikte polise teslim oldum" dedi. Hikmet'in avukatı da müvekilinin cinsel istismar mağduru olduğunu ve meşru müdafa hakkını kullandığını söyledi.

'OĞLUMU ALARAK EMNİYETE GİTTİK'

Tanık olarak dinlenen Hasan İsmail Hikmet'in babası Ömer Hikmet, oğlunun işlediği cinayeti eşinden öğrendiğini söyledi. Hikmet "Olayda kullanılan silah benim üzerime kayıtlı silahtı. Oğlum evde ara ara hocası Ceren'le sıkıntısı olduğundan bahsedirdi. Olay günü eşim beni aradı ve durumu anlattı. Eşimle buluşarak Konya yoluna gittik. Hasan İsmail bizi orada bekliyordu. Onu alarak emniyet müdürlüğüne gittik. Silah ve bıçağı teslim ettik." dedi. Duruşmada diğer tanıklarında ifadelerine başvuruldu.