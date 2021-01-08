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CES 2021'de 8 akıllı telefona ödül!

08.01.2021 11:46 | Son Güncelleme:
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CES 2021'de 8 akıllı telefona ödül!

Dünyanın en büyük teknoloji fuarlarından biri olan CES 2021'i (Tüketici Elektroniği Fuarı 2021) koronavirüs vurdu. Bu yıl çevrimiçi olarak gerçekleşen CES 2021'de Mobil Cihazlar kategorisinde 8 akıllı telefona inovasyon ödülüne layık görüldü.

CES (Consumer Technology Association - Tüketici Elektroniği Fuarı) MWC (Mobil Dünya Kongresi) ile birlikte normalde fiziksel ortamda gerçekleşen dünyanın en büyük teknoloji fuarlarından biriydi. Ancak bu yıl düzenlenecek CES de koronavirüsten nasibini aldı. Virüs tehlikesi nedeniyle CES 2021 dijital ortama taşındı. CES 2021'de farklı kategorilerde en iyi cihazlar belirlendi. Bu anlamda Mobil Cihazlar kategorisinin en iyi 8 akıllı telefonu da açıklandı.

CES 2021

ONEPLUS 8 PRO LİDER MOBİL AKILLI TELEFON SEÇİLDİ

CES 2021'de 8 akıllı telefon ödüle layık görüldü. Snapdragon 865 işlemcili OnePlus 8 Pro CES 2021 tarafından 'lider mobil akıllı telefon' seçildi. OnePlus 8 Pro'nun ardından başka telefonlar da ödül kazandı. Bu akıllı telefonların 4'ü Samsung'a aitken, 2'si LG'ye aitti. Akıllı telefonların tam listesi ise şöyle:

Koronavirüs akıllı telefonları da vurdu!Koronavirüs akıllı telefonları da vurdu!
  • OnePlus 8 Pro
  • Asus ROG Phone 3 & Asus ROG Kunai 3 Gamepad
  • LG Wing
  • LG Velvet 5G
  • TCL 10 5G UW
  • Samsung Galaxy Z Flip 5G
  • Samsung Galaxy Note20 5G / Note20 Ultra 5G
  • Samsung Galaxy A51 5G
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