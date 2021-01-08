CES 2021'de 8 akıllı telefona ödül!

CES (Consumer Technology Association - Tüketici Elektroniği Fuarı) MWC (Mobil Dünya Kongresi) ile birlikte normalde fiziksel ortamda gerçekleşen dünyanın en büyük teknoloji fuarlarından biriydi. Ancak bu yıl düzenlenecek CES de koronavirüsten nasibini aldı. Virüs tehlikesi nedeniyle CES 2021 dijital ortama taşındı. CES 2021'de farklı kategorilerde en iyi cihazlar belirlendi. Bu anlamda Mobil Cihazlar kategorisinin en iyi 8 akıllı telefonu da açıklandı.

ONEPLUS 8 PRO LİDER MOBİL AKILLI TELEFON SEÇİLDİ

CES 2021'de 8 akıllı telefon ödüle layık görüldü. Snapdragon 865 işlemcili OnePlus 8 Pro CES 2021 tarafından 'lider mobil akıllı telefon' seçildi. OnePlus 8 Pro'nun ardından başka telefonlar da ödül kazandı. Bu akıllı telefonların 4'ü Samsung'a aitken, 2'si LG'ye aitti. Akıllı telefonların tam listesi ise şöyle: