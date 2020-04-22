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Koronavirüs akıllı telefonları da vurdu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 22.04.2020 17:08 | Son Güncelleme

ABD'li araştırma şirketi Strategy Analytics akıllı telefon sektörünün koronavirüs raporunu ortaya çıkarttı. Strategy Analytics'in yayınladığı rapora göre akıllı telefon sektörü için zor günler kapıda.

Koronavirüs akıllı telefonları da vurdu!

Koronavirüs salgını nedeniyle birçok sektör durma noktasına geldi. Dünya'nın üretim fabrikası olarak görülen Çin'de ve diğer birçok ülkede fabrikalar üretimi tamamen durdurdu. Bu durum da ekonomik buhran çanlarının çalmasına neden oldu. Çanları çaldıran nedenlerin üzerinde araştırmalar yürüten ABD'li araştırma şirketi Strategy Analytics, akıllı telefon sektörüne odaklandı ve akıllı telefon sektörünün koronavirüs bilançosunu gözler önüne serdi.

AKILLI TELEFON GELİRLERİNİ KORONAVİRÜS VURACAK

Strategy Analytics'in 'Global Akıllı Telefon Gelirleri' raporu, koronavirüsün akıllı telefon sektörünü nasıl vurduğunu açıkça göstermekte. Rapora göre, 2020 yılındaki küresel pazardaki akıllı telefon gelirleri beklendiği gibi bir önceki yıla göre düşüş yaşayacak. Ancak işin can alıcı kısmı bunun oranı. Rapora bakılırsa akıllı telefon gelirleri, geçtiğimiz yıla göre tam yüzde 21 oranında düşecek. Yani akıllı telefon üreticileri için zor günler kapıda olabilir. Fakat hiçbir akıllı telefon üreticisinin üzülmesine gerek yok. Zira, analiz şirketi akıllı telefon üreticilerinin bu buhran ne zaman kurtulacağını da açıklıyor.

NORMALLEŞME 2021'DE

Firmaya göre akıllı telefon sektörü, 2021'den sonra yukarı yönlü bir tablo çizecek. Bu andan itibaren sektör, 5 yıl içinde gelirlerini yüzde 41 oranında arttıracak. Tabi tüm bunlar Strategy Analytics'in öngörüleri.

koronavirüs akıllı telefonlara gölge düşürdü-1

5G'Lİ AKILLI TELEFONLAR ŞİRKETLERİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRECEK

iPhone'un yeni modelleri ve 5G'li yeni nesil akıllı telefonlar da raporda kendilerine yer buldu. Rapora göre 2025'te rekor seviyeye ulaşacak akıllı telefon sektörü gelirlerinin en büyük kalemini bu akıllı telefonlar, yani premium segmenti oluşturacak. Halihazırda şirketler için önemli bir segmentte olan orta seviye akıllı telefonlar da şirketlerin yüzünü güldürmeye devam edecek. Bakalım koronavirüs salgınından kurtulacağımızı düşündüğümüz önümüzdeki 5 yılda, başka hiçbir felaket başımıza gelmezse nasıl bir akıllı telefon sektörüyle karşılaşacağız? Bunu sadece yaşayıp göreceğiz.

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