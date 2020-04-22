Koronavirüs akıllı telefonları da vurdu!

Koronavirüs salgını nedeniyle birçok sektör durma noktasına geldi. Dünya'nın üretim fabrikası olarak görülen Çin'de ve diğer birçok ülkede fabrikalar üretimi tamamen durdurdu. Bu durum da ekonomik buhran çanlarının çalmasına neden oldu. Çanları çaldıran nedenlerin üzerinde araştırmalar yürüten ABD'li araştırma şirketi Strategy Analytics, akıllı telefon sektörüne odaklandı ve akıllı telefon sektörünün koronavirüs bilançosunu gözler önüne serdi.

AKILLI TELEFON GELİRLERİNİ KORONAVİRÜS VURACAK

Strategy Analytics'in 'Global Akıllı Telefon Gelirleri' raporu, koronavirüsün akıllı telefon sektörünü nasıl vurduğunu açıkça göstermekte. Rapora göre, 2020 yılındaki küresel pazardaki akıllı telefon gelirleri beklendiği gibi bir önceki yıla göre düşüş yaşayacak. Ancak işin can alıcı kısmı bunun oranı. Rapora bakılırsa akıllı telefon gelirleri, geçtiğimiz yıla göre tam yüzde 21 oranında düşecek. Yani akıllı telefon üreticileri için zor günler kapıda olabilir. Fakat hiçbir akıllı telefon üreticisinin üzülmesine gerek yok. Zira, analiz şirketi akıllı telefon üreticilerinin bu buhran ne zaman kurtulacağını da açıklıyor.