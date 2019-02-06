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Cesedi paramparça haldeydi! Hepsini itiraf etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 14:24 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta ormanlık alanda yabani hayvanlar tarafından öldürüldüğü düşünülen Sezai Karaca'nın vücudundan kurşun çıktı. Cesedi yabani hayvanlar tarafından parçalanmış halde bulunan 55 yaşındaki adamın otopsi raporu güvenlik güçlerini harekete geçirdi. Soruşturmayı derinleştiren jandarma, kısa sürede cinayet zanlısını yakaladı.

Komşu Veli B.'yi gözaltına alan jandarma, konu ile ilgili detayları cinayeti itiraf eden Veli B.'den öğrendi. Olay yerinden keşif yapılması için götürülen Veli B., yaşananları tek tek jandarmaya anlattı. İşte kan donduran olayın detayları...

Zonguldak'ta ormanlık alanda cesedi yabani hayvanlarca parçalanmış halde bulunan 55 yaşındaki Sezai Karaca'nın vücudundan kurşun çıktı. Soruşturmayı derinleştiren jandarma kısa sürede cinayet zanlısını yakaladı. Cinayeti itiraf eden komşunun sorgusu sürüyor.
Edinilen bilgiye göre olay geçen 28 Ocak'ta Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesi Koramanlar köyünde yaşandı. 55 yaşındaki Sezai Karaca'nın cesedi ormanlık alanda yabani hayvanlarca parçalanmış halde bulundu. Jandarma ekiplerince yapılan incelemenin ardından Karaca'nın cesedi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Otopside Sezai Karaca'nın av tüfeği ile öldürüldüğü tespit edilerek vücudundan silahtan çıktığı belirlenen saçmalara rastlandı. Soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri olayla ilgili Sezai Karaca'nın komşusu Veli B.'yi gözaltına aldı.
İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgusunda uzun süre konuşmayan Veli B. bir süre sonra cinayeti itiraf etti. Veli B.'ye, çelik yelek giydirilerek olay yerinde keşif yaptırıldı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, işlemlerinin ardından güvenlik önlemleri eşliğinde Çaycuma Adliyesi'ne getirildi. Zanlının sorgusu sürüyor.
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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak cinayet

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