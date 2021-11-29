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  4. Cesedi Van Gölü kıyısında çürümüş halde bulunmuştu! Sır ölüm araştırılıyor

Cesedi Van Gölü kıyısında çürümüş halde bulunmuştu! Sır ölüm araştırılıyor

29.11.2021 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis’in Ahlat ilçesinde 20 gün önce kaybolan ve cesedi Van Gölü kıyısında çürümüş halde bulunan 18 yaşındaki İshak Çağlayan’ın ölüm sebebi araştırılıyor.

Cesedi Van Gölü kıyısında çürümüş halde bulunmuştu! Sır ölüm araştırılıyor

Bingöl’den gelip Ahlat ilçesinde Abdurrahman Gazi Yatılı Hafızlık Erkek Kur’an Kursu’nda eğitim alan İshak Çağlayan’dan 9 Kasım günü gece 23.00 sularından sonra haber alınamadı. Eğitim aldığı Kur’an kursundan izinsiz olarak ayrılan Çağlayan’ın 20 gün sonra cansız bedeni Van Gölü kıyısında bulunmuştu.

ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Kur’an kursu öğrencisinin bulunan cesedi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu Van Şube Müdürlüğüne getirildi. İlk belirlemelere göre genç öğrencinin cesedinin tamamen çürüdüğü ve bir hafta öncesinde yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor. Genç öğrencinin ölüm nedeni ayrıntılı otopsinin ardından belli olacağı belirtilirken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

20 gündür kayıp olan Kur’an kursu öğrencisinin cansız bedeni Van Gölü’nde bulundu20 gündür kayıp olan Kur’an kursu öğrencisinin cansız bedeni Van Gölü’nde bulundu

(İHA)

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