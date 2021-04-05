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Cesedini temizlikçilerin bulduğu adamın ayaklarını köpeklerin yediği belirlendi

05.04.2021 22:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Evrensekiz beldesinde 60 yaşındaki adam, belediye temizlik işçileri tarafından evinin bahçesinde ölü bulundu.

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Evrensekiz beldesinde 60 yaşındaki adam, belediye temizlik işçileri tarafından evinin bahçesinde ölü bulundu. Birkaç gün önce öldüğü tahmin edilen şahsın ayaklarını ise köpeklerin yediği öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, Evrensekiz Belediyesinde görevli temizlik işçileri bir evin bahçesinde yerde hareketsiz yatan birini bularak 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın öldüğünü tespit ederken, Lüleburgaz Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgeye sevk edildi. Evinin bahçesinde ölü bulunan Sebahattin Boyacı’nın (60) vücudunda darp izine rastlanmazken,
şahsın ayaklarını sokak köpeklerinin yediği görüldü. Yalnız yaşadığı öğrenilen ve birkaç gün önce öldüğü tahmin edilen Boyacı’nın cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için Kırklareli Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.
Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

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