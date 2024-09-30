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Çeşme'de hareketli dakikalar! 'Beni kaçıracaklar' dedi, ambulansı kaçırdı; polis peşine düştü

30.09.2024 15:09
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İzmir'de, tedavi olmak için Çeşme Devlet Hastanesine gelen bir kişi, hastane bahçesinde duran ambulansı kaçırdı. Şüpheli, polis ekiplerinin kovalamacası sonrası yakalandı.

Çeşme'de hareketli dakikalar! 'Beni kaçıracaklar' dedi, ambulansı kaçırdı; polis peşine düştü

İzmir'deki olay, Çeşme ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Çeşme Devlet Hastanesine tedavi için gelen M.K. (42), hasta getiren İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık Hizmetlerine bağlı ambulansı kaçırdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.

KOVALAMACA SONRASI ARAÇ DURDURULDU

Ambulans içerisindeki takip sisteminden aracın konumunu belirleyen ekipler, hastane yakınlarında kovalamaca sonucu aracı durdurdu.

ASDAF

"BENİ KAÇIRACAKLAR"

Şüpheli M.K., ekiplerce araçtan indirilerek gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin, "beni takip ediyorlar, kaçıracaklar" diyerekten ambulans şoförünü araçtan itmek suretiyle olayı gerçekleştirdiği ileri sürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

(İHA)
Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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çeşme
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