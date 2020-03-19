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  4. Çeşme'de koronavirüs vakası! Belediye Başkanı açıkladı: Testi pozitif çıktı

Çeşme'de koronavirüs vakası! Belediye Başkanı açıkladı: Testi pozitif çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2020 20:43 | Son Güncelleme

İzmir Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Çeşme Gümrük Müdürlüğünde görevli bir çalışanda koronavirüs tespit edildiğini belirterek, "45 çalışan ve ailelerinin hemen karantinaya alınmasına karar verildi" dedi.

Çeşme'de koronavirüs vakası! Belediye Başkanı açıkladı: Testi pozitif çıktı

Çeşme Ulusoy Limanı’nda çalışan 1 kişide koronavirüs testi pozitif çıktı. Pozitif çıkan vaka dolayısıyla Çeşme Gümrük Müdürlüğünde çalışanlar ve aileleri evlerinde karantina alındı.

"BİR KİŞİNİN KORONA POZİTİF OLDUĞU TESPİT EDİLDİ"

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ulusoy Çeşme Limanı’nda Gümrük görevlisi olarak çalışan bir kişinin korona pozitif olduğu tespit edilmiştir. 45 çalışan ve ailelerinin hemen karantinaya alınmasına karar verildi. Sevgili Çeşmeliler, sizi ivedi bir şekilde, panik ve infiale yol açmadan, her türlü önlemi en üst seviyede yerine getirmeniz adına bilgilendirmeyi görev telakki ediyorum. Bilim Kurulunun tavsiyelerine harfiyen uyun. Evde kalın. Sağlıkla kalın" ifadelerine yer verdi. (İHA)

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