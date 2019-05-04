"Cevdet Kılıçlar'ın uğruna ölmeyi istediği değerleri vardı"

İSTANBUL (AA) - Yazar Derya Kılıçlar, Mavi Marmara gemisine İsrail donanması tarafından yapılan saldırıda hayatını kaybeden eşi Cevdet Kılıçlar'ın, uğruna ölmeyi istediği önemli değerlere sahip olduğunu belirterek, "Onun örnekliğine ihtiyacımız olduğunu düşünerek 'Cevdet: Bir Şehidin Hikayesi' kitabını yazdım." dedi. Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen "İlk Kitaplar İlk Heyecanlar" programında, Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan Mavi Marmara gemisine İsrail donanması tarafından yapılan saldırıda hayatını kaybeden Cevdet Kılıçlar konuşuldu. Açılış konuşmasını yapan TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, Derya Kılıçlar'ın "Cevdet: Bir Şehidin Hikayesi" adlı kitabının hak ettiği yeri bulacağına inandığını kaydetti. Mavi Marmara'nın tarihin en insani eylemlerinden biri olduğunu vurgulayan Bıyıklı, şöyle devam etti: "Bütün haklarından mahrum edilen bir halka dünyanın her yerinden gelen vicdan sahiplerinin gerçekleştirdiği bir iyilik seferiydi. Fakat terör devleti İsrail bu masum seferi kana bulayarak kardeşlerimizi katletti. Şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatmak için sanatın ve edebiyatın gücünden istifade etmek gerekiyor. Eğer biz bunu yapmazsak yarın bizim çocuklarımız zalimleri mazlum, mazlumları da zalim olarak öğrenmek durumunda kalır. Sorumluluk duygusu içinde çok önemli bir esere imza atan Derya Kılıçlar'ı tebrik ediyor, şehidimizi rahmet ve minnetle anıyorum." Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Bakanı Soylu, off road aracı kullandı Büyükelçiler İznik'e hayran kaldı

- "Geleceğe bir miras bırakmak istedim" Yazar Derya Kılıçlar, Mavi Marmara şehidi Cevdet Kılıçlar'ın hayattaki duruşunun çok kıymetli olduğunu ifade ederek, "Uğruna ölmeyi istediği önemli değerleri vardı. Onun örnekliğine ihtiyacımız olduğunu düşünerek 'Cevdet: Bir Şehidin Hikayesi' yazdım." şeklinde konuştu. Dünyada olup bitenleri ruhunda hisseden eşiyle ilgili yazarken oldukça zorlandığını anlatan Kılıçlar, "Amacım onu hakkıyla anlatabilmekti. Çocuklarıma torunlarıma ve geleceğe bir miras bırakmak istedim. Bunun için Ali Ural'ın atölyesine dahil oldum ve kendisinin bana çok önemli katkıları oldu ve onun sayesinde bu kitap ortaya çıkabildi. Uzun bir yolculuktu. Doğru bir adreste olabildiğim için Allah'a hamdediyorum." dedi. Ali Ural ise konuşmasında Derya Kılıçlar'ın çalışmasının sanatla hakikate ulaşma çabasında özgün bir yere sahip olduğunu ifade etti. Derya Kılıçlar'ın kitabında bir anıdan ve hayat arkadaşının yansımasından daha fazlasını okuyucuya aktardığının altını çizen Ural, "Mavi Marmara gittiği zaman içinde ben de olsaydım diye düşünenlerden biriyim. Çok önemli bir olaydı ve asla unutulmaması gerekiyor. Yeryüzünde zulüm gören Müslümanlara karşı duyarlılık gösteren ve bizim yapamadığımızı yapanlardan biriydi Cevdet Kılıçlar." diye konuştu.