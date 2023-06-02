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Cevdet Yılmaz kimdir, nereli ve kaç yaşında? Cevdet Yılmaz'ın hayatı ve biyografisi

02.06.2023 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cevdet Yılmaz, Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. ODTÜ Kamu Yönetimi Bölümü mezunu olan Yılmaz, Amerika Birieşik Devletleri Denver Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde yüksek lisans, Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde doktora yapmıştır. Peki, Cevdet Yılmaz hangi görevlerde bulundu? Cevdet Yılmaz kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Cevdet Yılmaz kimdir, nereli ve kaç yaşında? Cevdet Yılmaz'ın hayatı ve biyografisi

Cevdet Yılmaz günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Cevdet Yılmaz, evli ve 2 çocuk babasıdır. Son olarak 27. Dönemde Bingöl milletvekili olan Cevdet Yılmaz hakkında merak edilenler haberimizde...

CEVDET YILMAZ KİMDİR?

Cevdet Yılmaz 1967 yılında Bingöl'de dünyaya geldi.

ODTÜ Kamu Yönetimi Bölümünü birincilikle bitirdi. Yüksek lisansını ABD Denver Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde, doktorasını Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde tamamladı.

Başbakanlık DPT Müsteşarlığı, AB ile İlişkiler Genel Müdürlüğü görevlerini yürüttü. Ulusal Ajans, ATAUM ve Sümer Halı'da Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulundu.

CEVDET YILMAZ HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

23, 24, 26 ve 27. Dönemde Bingöl, 25. Dönemde Diyarbakır Milletvekili seçildi. Parlamentolararası Birlik (PAB) Türk Grubu Başkanlığı yaptı. 60. Hükûmette Devlet Bakanı; 61, 62 ve 64. Hükûmetlerde Kalkınma Bakanı, 63. Hükûmette Başbakan Yardımcısı olarak görev aldı. AK PARTİ MKYK Üyesi, Tanıtım ve Medya, Dış İlişkiler ve Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu. 2020 yılı Kasım ayından bu yana TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı görevini sürdürmektedir.
Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Yılmaz, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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