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Cevdet Yılmaz'dan Eren Bülbül'ün kabrine ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 14:17 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Trabzon'da Eren Bülbül'ün kabrine ziyarette bulundu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sıcak temas sırasında şehit olan Eren Bülbül'ün kabrini ziyaret etti.

Bülbül'ün, ilçeye bağlı Köprüyanı Mahallesi'ndeki kabrine ziyarette bulunan Yılmaz, Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül'e taziye dileklerini iletti.

Kabir ziyareti sırasında Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Eren Bülbül'ün annesine çiçek takdim eden Yılmaz, "Allah sabır versin, Allah sizi cennetinde buluştursun. Eren'in şehadeti hepimizin yüreğini dağladı. Bugün 30 Ağustos, bütün şehitlerimize rahmet diliyorum." dedi.

Anne Ayşe Bülbül de tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

Yılmaz, daha sonra Bülbül'ün aynı mahalledeki evini ziyaret etti.

- "Tarihi değerlerin yanı sıra tabiat da muhteşem"

Cevdet Yılmaz, Maçka ilçesindeki Sümela ve Aya Varvara manastırlarını da ziyaret etti.

Yetkililerden Sümela Manastırı'nın restorasyonuna ilişkin bilgi alan Yılmaz, Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan'la da makamında görüştü.

Yılmaz, Maçka'nın tarihi ile ön plana çıkan bir ilçe olduğunu söyledi.

Sümela Manastırı'nı gezdiğini anlatan Yılmaz, "Restorasyon çalışmaları devam ediyor ama çok önemli işler yapıldığını da görmüş olduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Yılmaz, bu yapıların insanlık mirası olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Bunları korumak ve gerek yurt içi gerek yurt dışı tanıtımını iyi yapmak gerekiyor. Yerli turist olsun, yabancı turist olsun farklı yörelerden insanlarımızın gelip bu güzellikleri görmesi lazım. Tarihi değerlerin yanı sıra tabiat da muhteşem. Sadece yaz dönemi değil kış dönemi de çok güzel ayrı bir güzelliği olan tabiatı insanlarımızın görmesi lazım. Sadece fotoğraflara olmaz, gelip yerinde görmek lazım."

Turizmde son dönemde ilerleme kaydedildiğine dikkati çeken Yılmaz, "Trabzon'da son dönemlerde turizmde ciddi bir gelişme var. Maçka da bu anlamda çok özel bir yere sahip. Yurt içinden ve yurt dışından birçok turisti burada gördük." dedi.

Koçhan'ı çalışmaları dolayısıyla tebrik eden Yılmaz, "İnşallah bu çabaların sonucunda hem katma değeri daha yüksek sürdürülebilir bir turizm oluşur hem de daha çok insana aş, iş, istihdam imkanı sağlanır. Bu çalışmalar hem bölgemize hem ülkemize katkı sunuyor." dedi.

Yılmaz'a ziyaretleri sırasında AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi, AK Parti Maçka İlçe Başkanı Sedat Kongur ile diğer ilgililer eşlik etti.

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