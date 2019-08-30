Cevdet Yılmaz'dan Eren Bülbül'ün kabrine ziyaret

Cevdet Yılmaz, Maçka ilçesindeki Sümela ve Aya Varvara manastırlarını da ziyaret etti.

Anne Ayşe Bülbül de tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

Yılmaz, Maçka'nın tarihi ile ön plana çıkan bir ilçe olduğunu söyledi.

Sümela Manastırı'nı gezdiğini anlatan Yılmaz, "Restorasyon çalışmaları devam ediyor ama çok önemli işler yapıldığını da görmüş olduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Yılmaz, bu yapıların insanlık mirası olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Bunları korumak ve gerek yurt içi gerek yurt dışı tanıtımını iyi yapmak gerekiyor. Yerli turist olsun, yabancı turist olsun farklı yörelerden insanlarımızın gelip bu güzellikleri görmesi lazım. Tarihi değerlerin yanı sıra tabiat da muhteşem. Sadece yaz dönemi değil kış dönemi de çok güzel ayrı bir güzelliği olan tabiatı insanlarımızın görmesi lazım. Sadece fotoğraflara olmaz, gelip yerinde görmek lazım."

Turizmde son dönemde ilerleme kaydedildiğine dikkati çeken Yılmaz, "Trabzon'da son dönemlerde turizmde ciddi bir gelişme var. Maçka da bu anlamda çok özel bir yere sahip. Yurt içinden ve yurt dışından birçok turisti burada gördük." dedi.

Koçhan'ı çalışmaları dolayısıyla tebrik eden Yılmaz, "İnşallah bu çabaların sonucunda hem katma değeri daha yüksek sürdürülebilir bir turizm oluşur hem de daha çok insana aş, iş, istihdam imkanı sağlanır. Bu çalışmalar hem bölgemize hem ülkemize katkı sunuyor." dedi.

Yılmaz'a ziyaretleri sırasında AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi, AK Parti Maçka İlçe Başkanı Sedat Kongur ile diğer ilgililer eşlik etti.

