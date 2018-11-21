Çevirmenlere uzaktan eğitimle sertifika imkanı

ESKİŞEHİR (AA) - Türkiye Yeminli Çevirmenlik Federasyonu (TURÇEF) ile Anadolu Üniversitesi (AÜ) arasında eğitim, sınav ve belgelendirme protokolü imzalandı.

AÜ Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, mevcut yeminli çevirmenlere ya da ileride yeminli çevirmen olacak kişilere yönelik yapılacak ulusal ve uluslararası normlarda çevirmenlik uygulama eğitimi verilmesini içeren protokol çerçevesindeki eğitim içerikleri AÜ Açıköğretim Sistemi e-Sertifika Programları Koordinatörlüğünce oluşturulan bir ekip tarafından hazırlanmaya başlandı.

Adaylar, 2019 bahar döneminde açılması planlanan ve 7 bölüm sürmesi düşünülen programa, şubat ayında başvuru yaparak katılabilecek.

Bu programı bitirenler, 81 il ile Almanya ve Azerbaycan dahil AÜ'nün tüm Açıköğretim bürolarında gözetimli bir sınav sonucu, Çevirmenlik Uygulama Formasyonu olarak nitelenen ulusal ve uluslararası normlara sahip "Yeminli Çevirmenlik Sektörel Uygulama Yetkinlik Sertifikası" alabilecek.

