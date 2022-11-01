Ceviz perdesi çayı faydaları nelerdir? Ceviz perdesi çayı nasıl yapılır?

Bitki çayları genellikle soğuk algınlığına karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek için kullanılan takviyeler olarak bilinmektedir. Fakat bulunan birçok bitki farklı etkilere sahiptir. Farklı çok sayıda rahatsızlığa karşı kullanılabilecek bu bitki çaylarından bir tanesi de ceviz perdesi çayıdır. Cevizin içerisinde bulunan kabuk gibi bir kısım olan bu perdenin kaynatılarak çay olarak tüketilmesi oldukça yaygındır. Cevizin sağladığı faydalardan tam olarak yararlanmak isteyenlerin başvurduğu bu yöntem birçok rahatsızlığa karşı etkili olmaktadır. Özellikle öksürüğe karşı kullanımıyla bilinen ceviz perdesi çayı ne işe yarar?

Ceviz perdesi çayı neye iyi gelir?

Ceviz, bünyeye sağladığı büyük faydalarla bilinen ve oldukça sağlıklı olan bir gıdadır. Cevizin içerisinde bulunan perde kısmı da oldukça faydalı ve tüketilmesi tavsiye edilen bir kısmıdır. Ceviz perdesi ile yapılan çay da başta öksürük olmak üzere birçok rahatsızlığa karşı iyi gelmektedir. Ceviz perdesi çayı faydaları şunlardır:

Üst solunum yolu rahatsızlıklarına karşı etkili bir çaydır.

Soğuk algınlığı ve grip gibi rahatsızlıklarda iyileşme sürecinde yardımcı olur.

Kanı temizlemede etkili bir ürün olan bu çay kansızlığa karşı da kullanılır.

İyi bir balgam sökücü olması sebebiyle öksürüklerin iyileşmesinde etkili bir çaydır.

Akciğere iyi gelen ceviz perdesi çayı astım hastalarının da tercih ettiği bir üründür.

Ceviz perdesinden yapılan bu çay ağız kokusunun giderilmesinde de etkilidir.

Düzenli kullanımda saçları besleyerek dökülmeye engel olur.

Kalp damar rahatsızlıklarına iyi gelen bu çay kolestrolü kontrol altına almaya yardımcı olur.

Cevizin iyi geldiği bilinen beyine karşı da olumlu etkileri olan ceviz perdesi çayı özellikle hafıza güçlendirmede sıklıkla kullanılır.

Ceviz perdesi çayı doğal bir bitki çayı olsa da devamlı kullanım için ve ciddi rahatsızlıklar için mutlaka bir doktora başvurmak gereklidir. Bitki çayları oldukça faydalı olmasıyla bilinse de belli durumlarda zararlı olabilmektedir. Aşırı tüketimde yan etkiler oluşabildiği gibi bu çayı tüketirken dikkat etmesi gereken kişiler de bulunur. Özellikle hamile olanların aşırı tüketimden kaçınması ve doktorlarına danışarak tüketmesi gerekir. Aynı zamanda alerjik bünyeye sahip olanların herhangi bir alerjik reaksiyon gösterme ihtimaline karşı dikkatli olmaları gerekir.

Bitki çaylarının tansiyon üzerindeki etkisinden dolayı yaşlıların ve tansiyon hastalarının dikkat ederek tüketmeleri önemlidir. Yine yaşlıların dikkat etmesi gereken bir diğer konuda bu çayın kalpte oluşturabileceği olumsuz etkilerdir. Mide rahatsızlığı bulunan kişilerin aşırı tüketmesi ciddi problemlere yol açabilir. Bu çay tüketilirken aşırı kullanımdan kaçınılmalı ve devamlı kullanmadan önce bir uzmana danışarak tedbir alınmalıdır.

Ceviz perdesi çayı nasıl yapılır?

Ceviz perdesinden elde edilen çayın kullanım amacına göre uygulanma şekli değişmektedir. Birçok rahatsızlık için içilerek tüketilen ve faydasını bu şekilde gösteren bu çay saçlar için de kullanılmaktadır. Biraz ılıyan çay ile saçlar yıkandığı zaman güçlenmesine yardımcı olmaktadır. Ceviz perdesinin faydalarından yararlanmak için çayı yapılarak içilir. Bu çay birçok rahatsızlığa iyi gelmektedir. Ceviz perdesi çayı tarifi malzemeleri şunlardır:

Bir tutam ceviz perdesi

Bir su bardağı su

Ceviz perdesi çayı nasıl demlenir?

Cevizin içerisinde bulunan kabuk gibi olan perdeler çıkarılır.

Bir su bardağı su kaynatılır.

Kaynayan suya alınan bir tutam ceviz perdesi atılır.

Yaklaşık 3-4 dakika kaynatılır.

Kaynayan çay birkaç dakika dinlendirilir.

Süzüldükten sonra içmeye ve saça uygulanmaya hazır hâle gelir.

Ceviz perdesi çayı zayıflatır mı?

Ceviz perdesi özellikle bağışıklık güçlendirici özelliğiyle bilinmektedir. Bunun yanında vücuttaki birçok bölgeye fayda sağlamaktadır. Toksin atıcı özelliği de bulunan bu çay ödem atmada etkilidir. Kilo vermek isteyenlerin bu süreçte yardımcı olarak kullandığı ürünlerden biridir. Diyet listelerine ödem attırıcı detoks suyu olarak da eklenebilen ceviz perdesi çayı zayıflatma sürecinde kişilere destek olur.

Ceviz perdesi çayı adet söktürür mü?

Ödem atmada yardımcı olan ceviz perdesi çayı regl dönemlerinde rahatlamaya yardımcı olmaktadır. Ceviz perdesi çayı diğer birçok bitki çayı gibi tek başına etkili olmaz ve takviye olarak kullanılmalıdır. Aynı zamanda devamlı kullanmak isteyenlerin mutlaka bir uzmana danışmaları gerekmektedir.