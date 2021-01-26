Cevizli tatlı sanabilirsiniz! Görüntüsüyle ve kokusuyla baş döndüren ev yapımı sabun tarifi

Dakikalar içinde sadece 4 malzemeyle yapılan ev yapımı sabun tarifi hem görselliği ile hem de aromatik kokusuyla sizi kendine çekiyor. Peki nasıl yapılıyor, gelin bakalım.

BALLI CEVİZLİ SABUN MALZEMELERİ

1 kg gliserin sabun

1 yemek kaşığı bal

Birkaç damla portakal esansı

1 kase ceviz kabuğu

YAPILIŞI

1 kilogram sabunu mikrodalgada eritin. İçine balı ekleyin. Portakal esansını da ilave edin ve karıştırın. Bir plastik kaba koyun ve iri çekilmiş ceviz kabuklarını ekleyin. Ve iyice karıştırın.

10 dakika buzlukta bekletin. Kutuyu ters çevirin ve kullanacağız boyutta sabunu kesin. İşte bu kadar. Ev yapımı sabununuz hazır.



