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  4. Cevizli tatlı sanabilirsiniz! Görüntüsüyle ve kokusuyla baş döndüren ev yapımı sabun tarifi

Cevizli tatlı sanabilirsiniz! Görüntüsüyle ve kokusuyla baş döndüren ev yapımı sabun tarifi

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 26.01.2021 14:20 | Son Güncelleme:
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Artık her şeyin doğal olanını tüketmeye ve elimizden geldiği kadarıyla da yapma konusunda daha bilinçli hale geldik. Hal böyle olunca neden sabunumuzu da yapmayalım dedik ve size bugün ballı cevizli sabun yaptık.

Dakikalar içinde sadece 4 malzemeyle yapılan ev yapımı sabun tarifi hem görselliği ile hem de aromatik kokusuyla sizi kendine çekiyor. Peki nasıl yapılıyor, gelin bakalım.

BALLI CEVİZLİ SABUN MALZEMELERİ

  • 1 kg gliserin sabun
  • 1 yemek kaşığı bal
  • Birkaç damla portakal esansı
  • 1 kase ceviz kabuğu

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YAPILIŞI

  • 1 kilogram sabunu mikrodalgada eritin. İçine balı ekleyin. Portakal esansını da ilave edin ve karıştırın. Bir plastik kaba koyun ve iri çekilmiş ceviz kabuklarını ekleyin. Ve iyice karıştırın.
  • 10 dakika buzlukta bekletin. Kutuyu ters çevirin ve kullanacağız boyutta sabunu kesin. İşte bu kadar. Ev yapımı sabununuz hazır.
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