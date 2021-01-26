Cevizli tatlı sanabilirsiniz! Görüntüsüyle ve kokusuyla baş döndüren ev yapımı sabun tarifi

Dakikalar içinde sadece 4 malzemeyle yapılan ev yapımı sabun tarifi hem görselliği ile hem de aromatik kokusuyla sizi kendine çekiyor. Peki nasıl yapılıyor, gelin bakalım.
BALLI CEVİZLİ SABUN MALZEMELERİ
- 1 kg gliserin sabun
- 1 yemek kaşığı bal
- Birkaç damla portakal esansı
- 1 kase ceviz kabuğu
YAPILIŞI
- 1 kilogram sabunu mikrodalgada eritin. İçine balı ekleyin. Portakal esansını da ilave edin ve karıştırın. Bir plastik kaba koyun ve iri çekilmiş ceviz kabuklarını ekleyin. Ve iyice karıştırın.
- 10 dakika buzlukta bekletin. Kutuyu ters çevirin ve kullanacağız boyutta sabunu kesin. İşte bu kadar. Ev yapımı sabununuz hazır.
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