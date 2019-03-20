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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremin bilançosunu açıkladı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 18:31 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Denizli Acıpayam'daki depremin bilançosunu açıkladı. Kurum ağır hasarlı 139 binanın olduğunu ve 22 kişinin yaralandığını söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremin bilançosunu açıkladı!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bugün Denizli Acıpayam'da bir deprem meydana geldi, deprem gerçeğini bugün bize bir daha hatırlattı. 5,5 şiddetinde oluşan depremde ilk belirlemelere göre ağır hasarlı 139 binamız var, hafif hasarlı 132 binamız var, yıkık da 7 binamız olmak üzere toplamda 278 yapıya ilişkin tespitler yapıldı. Bunlar ön tespitler, arkadaşlarımız 5 bölgede sahadalar, tespitlere devam ediyorlar. 22 tane de yaralı vatandaşımız var. Bu vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum." dedi.

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