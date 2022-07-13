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  4. "Çevreye ithal atık döküldü" iddiasına açıklama geldi! Bakan Kurum "Anlık Adana" notuyla fotoğrafları paylaştı

"Çevreye ithal atık döküldü" iddiasına açıklama geldi! Bakan Kurum "Anlık Adana" notuyla fotoğrafları paylaştı

13.07.2022 22:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İddiaya konu olan, fotoğrafları paylaşılan yerlerde ithal atık dökümü söz konusu değildir, olamaz." ifadelerini kullandı. Bakan Kurum konuyla ilgili yaptığı paylaşımına "Anlık Adana" notuyla bölgeden fotoğrafları da ekledi.

"Çevreye ithal atık döküldü" iddiasına açıklama geldi! Bakan Kurum "Anlık Adana" notuyla fotoğrafları paylaştı

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından, bazı basın yayın organlarında yer alan Adana'da çevreye ithal atık döküldüğü iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Adana'daki bazı noktalardan fotoğraflar paylaşan Kurum, şunları kaydetti:

"Eski görüntülerle, bayatlamış iddialarla ısıtıp ısıtıp aynı konuyu gündeme getiriyorlar. İddiaya konu olan, fotoğrafları paylaşılan yerlerde ithal atık dökümü söz konusu değildir, olamaz. Anlamayanlara, anlamak istemeyenlere tane tane bir kez daha söylüyoruz. Çöp değil atık alıyoruz. Çünkü geri dönüştürüyoruz. Geri dönüşüme uygun olmayan atıkları asla ithal etmiyoruz. Çünkü yasakladık." (AA)

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Adana Murat Kurum

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