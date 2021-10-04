Çevreyle ilişkinizi tamamen kesebileceğiniz en iyi gürültü önleyici kulaklıklar

Gitgide kalabalıklaşan sokaklar, trafiğin gürültüsü, bulunduğunuz ortamın sesi ve daha birçok faktör odaklanmanız gereken anlarda düşmanınız oluyor. Bunun önüne geçmenin kolay bir yolu var: Gürültü önleyici kulaklık. Aktif Gürültü Önleme (ANC) ismiyle geçen bu özellik, ortam sesiyle dinlediğiniz ses arasında bir bariyer kurup düşük frekanslı seslere savaş açıyor.

Siz de dinlediğiniz müziğin veya oynadığınız oyunun tadına varıyor, işinize daha rahat odaklanıyorsunuz. Gürültü önleme kulaklık sayesinde halloluveriyor! Üstelik bu iki taraflı işe yarayan bir bariyer. Siz ortam seslerini duymazken, etrafınızdakiler de sizin dinlediklerinizi duymuyor. Dışarıya ses vermeyen kulaklık da diyebileceğimiz bu kulaklıklar, en iyi kablosuz kulaklık modelleri arasında yer alıyor. Yani hem gürültü hem de kablo derdi bitiyor. Anlayacağınız, hayatın hilesi bulunmuş! Her üründe olduğu gibi bu özelliğe sahip kulaklıkların da listesi bir hayli kabarık. O zaman bizden size bir tüyo daha: Kullanıcılarından tam puan almış gürültü önleyici kulaklık önerisi almak ister misiniz?

Son dönem yıldızlarından, hem şık hem başarılı

Son dönemde en çok kullanılan kulaklık modellerinden biri, elbette ki kablosuz şarj kutusuna sahip kulaklıklar. Küçük şarj ve saklama kutusuyla anahtarlığınıza bile bağlayabilirsiniz. Özellikle aramalardaki konuşma kalitesiyle öne çıkan bu kulaklık, kablosuz şarjıyla birlikte 25 saate kadar kullanılabiliyor. Dokunmatik kontrolüyle de büyük kolaylık sunuyor. Üstelik dışarıdayken ya da bir topluluk içindeyken kulaklığınızı devamlı kontrol etmenize gerek yok çünkü çıkarır çıkarmaz ses kesiliyor. Sade ve şık tasarımıyla da tercih edilen bir kulaklık. Rengi, tasarımı ve sahip olduğu özellikleriyle yakınlarınız için harika bir hediye tercihi olabilir.

Urbanears Luma Gerçek Kablosuz Kulaklık'a buradan ulaşabilirsiniz.

Müzik dinlerken nasıl havalı görünürüm?

JBL kulak üstü kulaklıklar artık bir tarz meselesi! Tasarımıyla klasikleşen bu kulaklık, bluetooth olmasının yanı sıra aktif gürültü önleyici kulaklık tavsiyesi verenlerin de ilk aklına gelen modellerden biri. Daha çok müzik dinlemek için bluetooth kulaklık olarak tercih edilse de mikrofonlu oluşuyla da öne çıkıyor. 12 saate kadar pil ömrü olan kulaklık, birçok rengiyle de kullanıcılarına birden fazla seçenek sunuyor. Hafif ve katlanabilir olması da özellikleri arasında bulunuyor. Yani hem gün içinde rahatça kullanabileceğiniz hem de seyahatlerde kolayca taşıyabileceğiniz bir yol arkadaşı.

JBL Mikrofonlu Aktif Gürültü Önleyici Kulak Üstü Kulaklık'a ulaşmak için tıklayın.

O da ne! Yastık mı kulaklık pedi mi?

Kulak üstü kulaklıklarda aranan en önemli kriterlerden biri, kulağı sıkmaması ve uzun süreli kullanımda rahatsız etmemesi. Bu kulak üstü kulaklık, yumuşak pedleri ve rahat kullanımıyla biliniyor. Bu kulaklığın diğerlerinden bir diğer farkı, dayanıklı pedleriyle yalnızca aktif gürültü önleme değil, pasif gürültü önleme de yapması. Bu da düşük frekanslarla birlikte yüksek frekanslı sesleri de engellediği anlamına geliyor. Rüzgar sesi gibi kuvvetli sesleri engellemede de iddialı olan bu model, kullanıcılarına sesli asistan desteği de sunuyor. Ortalama 36 saate kadar da kullanım süresi var.

Jabra Elite 85H Aktif-Pasif Gürültü Önleyici Kulaklık'ı daha detaylı incelemek için tıklayın.

Sıkı sıkı sarılan kulaklık yapmışlar!

Prime üyesi olup avantajlardan yararlanmak için tıklayın!

Bu kulaklık, gürültü önleyici bluetooth kulaklık modelleri arasında en "rahatına düşkün" olanı! Kulak arkasındaki uzantısıyla kulağınızdan düşmemeye yemin etmiş gibi duran bu model, kablosuz şarj kutusuyla birlikte saklanıyor. Üstelik saklama kutusu üzerindeki LED ekranda her zaman şarjınızın ne kadar kaldığını görebilirsiniz. Kulaklık, terlemeye ve harekete dayanıklı yapısıyla sporda kullanım garantisi de veriyor. Bununla birlikte tekli olarak kullanılabilir olduğu için ofiste, araçta ya da bisiklette de tercih edebileceğiniz bir kulaklık olabilir. Minik hacmi sayesinde de gayet rahat taşınabilir.

Şarj kutusu ile birlikte 25 saate kadar kullanım sunan Blesiya Kablosuz Kulaklık'ı buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

Gamer havası diye bir şey var.

Oyun kulaklıklarını artık bir bakışta anlıyoruz. Tasarımı, robotik görüntüsü ve renkleriyle metrelerce öteden fark ediliyor. Oyun kulaklıkları için en önemli özelliklerinden biri de gürültü önlemesi. Bu kulaklık da yumuşak pedleriyle uzun saatler geçirilecek oyunların vazgeçilmezi hâline gelebilir. Yukarı ve aşağı hareket eden mikrofonuyla da arkadaşlarınızla birlikte çevrim içi oynayacağınız oyunlarda çok yardımcı olacak bir modele sahip. Bütün cihazlarla uyumlu olan kulaklık, tasarımıyla sizi çevrenizin en havalı oyuncusu yapacak. Bu robotik tasarımlı kulaklık çocuklar ve oyun tutkunu yetişkinler için harika bir hediye de olabilir.

Kılıfist Zore Onikuma K5 Oyuncu Kulaklığı'na ulaşmak için tıklayın.

Görünmez bir kahraman sizi bekliyor.

100 TL ve üzeri alışverişlerinizde 25 TL indirim kazanmak için tıklayın!

JBL artık sadece kulak üstü kulaklıklarıyla değil kablosuz şarjlı bluetooth kulaklıklarıyla da ön planda. Görünüm olarak aynı çizgide devam eden JBL kulaklıklar yine kullanıcısına birçok farklı renk sunuyor. Kulaklık, kulak üstü ya da pedi bulunmayan diğer modellerle anlaşamayanlara kulak içi rahatlığını sunuyor. Gürültü önleyici özelliğinin yanında şarj edilebilir saklama kutusuyla birlikte 21 saat aktif kullanım sunuyor. Üstelik hızlı da şarj edilebilir ve kolayca taşınabilir! Müziğinizi size ekstra hiçbir sesi almadan ulaştıran ve dışarıya da iletmeyen bu kulaklık adeta size özel bir stüdyo ortamı kuruyor.

JBL Live Free NC+TWS Kablosuz Kulak İçi Kulaklık'a buradan ulaşabilirsiniz.

Size nasıl yardımcı olabilirim?

İşiniz müşteriler ile devamlı iletişime geçmenizi ya da iş arkadaşlarınız ile sürekli toplantı yapmanızı gerektiriyorsa bu tarz bir kulaklığa ihtiyacınız olabilir. Üstelik çevreden de tam anlamıyla kopmamanızı sağlar! Tasarımıyla tek kulağınızı tamamen odaklanmanız gereken konuya yönlendirirken diğeriyle de ortamda kalabilirsiniz. Üstelik odaklandığınız tarafta herhangi bir gürültü sizi rahatsız etmeyecek. Sağ tarafınızla aktif gürültüleri önlerken, sol tarafınızla hayattan soyutlanmayı reddedebilirsiniz. Farklı tasarımı ile de dikkat çeken bu kulaklık modeli, üç mikrofon sayesinde epey yüksek performansta aramalar yapmanızı da sağlıyor.

Jabra Evolve2-40 PC Mono Kulaklık'a ulaşmak için tıklayın.

Küçücük bir makineye en fazla ne kadar özellik sığdırabilirsiniz?

Kablosuz şarj edilebilir bluetooth kulaklıkların en çekici yanı küçük adımlarla büyük işler başarmak. Farklı kulak içi tasarımıyla ilgi çeken bu kulaklık, özellikle pasif gürültüleri önleme özelliği sunuyor. Yüksek frekanslı seslerin sizinle olan bağını net bir şekilde koparıyor. Kulaklık üzerindeki küçük boşluklar gürültü engellemek amacıyla basınç boşaltma delikleri olarak tasarlanmış. Su ve ter geçirmez özelliği ile egzersiz yaparken kullanmaya da çok uygun bir ürün. Kablosuz şarjıyla birlikte 24 saate kadar aktif kullanım sunan bu kulaklık, küçücük olmasına rağmen içerisinde 4 mikrofon bulunduruyor. Bu sayede sorunsuz aramalar da yapabilirsiniz.

Jabra Elite Active 75t Ip57 Bluetooth Kulak İçi Kulaklık'a buradan ulaşabilirsiniz.

Hem müziği seviyoruz hem eğlenceyi!

"Kulak üstü kulaklıkların en enerjik görüneni hangisi?" diye sorsalar, eğlenceli tasarımı sayesinde bu modeli gösterebiliriz. Kolay katlanabilir ve hafif oluşuyla rahatça yanınızda taşıyabilir ve çantanızda saklayabilirsiniz. "Çok enerjik" dedik çünkü onu güçlü bas tonlar vermesiyle tanıyoruz. Üstelik aktif gürültü önleme özelliği açıkken bile 15 saat kesintisiz kullanım sunuyor. Kulaklıkla yapacağınız her işlevi tek bir düğme üzerinde kontrol edebilme rahatlığıyla da çok modern bir çizgide. Yumuşak pedleri ve kafa bandıyla da size ekstra rahatlık kazandıracak. Tasarımıyla öğrenci havası veren kulaklık, güzel bir hediye olarak da düşünülebilir.

Philips TABH305 Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık'ı incelemek için tıklayın.

Küçük adımlar, büyük mutluluklar...

Şık tasarımıyla çok tercih edilen bu kulaklık, kulak içi modelleri kullananlar için doğru bir tercih. Ürün, aktif gürültü önlemede yüksek bir performans sunuyor. 18 saate kadar aktif kullanım sağlayan kulaklık kaliteli aramalar için çift mikrofon bulunduruyor. Mikrofonları stereo ya da mono özellikte kullanabiliyorsunuz. Tercihinize göre seçebileceğiniz üç farklı boyutta kulak içi ped de kulaklık kutusunda bulunuyor. Hafif, küçük hacimli ve kablosuz şarj özellikli saklama kutusuyla kolayca taşınabilir ve rahatça saklanabilir. Müşterilere farklı renk seçenekleri de sunan bu bluetooth kulaklık, hediye olarak da düşünülebilir.

Philips TAT8505 Aktif Gürültü Önleyici Gerçek Kablosuz Kulaklık'a buradan ulaşabilirsiniz.

