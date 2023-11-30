Ceyda Düvenci "Biraz zor geçti" demişti... Bülent Şakrak boşanması hakkında ilk kez konuştu!

2015 yılında meslektaşı Ceyda Düvenci ile evlenen ve geçtiğimiz yaz ani bir kararla boşanan Bülent Şakrak ilk kez özel hayatına dair konuştu.

Bir davette görüntülenen oyuncu Habertürk'te yer alan habere göre; gelen sorulara yanıt verdi.

Bülent Şakrak konuyla ilgili, "Her şey yolunda. Ölüm var, doğum var, boşanma var... Hayatın içinde hepsi var. Çok fazla konuşmaya gerek yok. Her şey yolunda" dedi. Bülent Şakrak, ayrıca; "Çocuklar iyi, Ceyda iyi, biz iyiyiz. Herkesin keyfi yerinde. Sizleri çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

"BİRAZ ZOR GEÇTİ AMA..."

Bambaşka Sohbetler adlı programın sunucusu ve 2. sezonun başlamasıyla birlikte ekranlara dönen Ceyda Düvenci, yaşadığı zor sürece ilişkin samimi açıklamalarda bulunmuştu. "Benim için yaz biraz değişik geçti'' diyen Düvenc ''Değişik bir yazdı. Hayatımın değiştiği bir yazdı. Artık iyiyim. Biraz zor geçti ama herkesin artık iyi olduğu yeni hayatlarımızda birbirimize uyumlanabildiğimiz, evlatların da artık her şeyi kabul ettiği, yeni düzene alıştığı bir sonbaharı karşılıyoruz" demişti.







