HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ceyhan’da evinin önünde öldürülen şahsın failleri Osmaniye’de yakalandı

Ceyhan’da evinin önünde öldürülen şahsın failleri Osmaniye’de yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2020 20:29 | Son Güncelleme

Adana’nın Ceyhan ilçesinde evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden İbrahim Siner’in katil zanlıları Osmaniye’de yakalandı.Olay, 19 Ağustos 2020 günü Sarısakal Mahallesi, 18 sokak, numara 20’de meydana geldi.

Adana’nın Ceyhan ilçesinde evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden İbrahim Siner’in katil zanlıları Osmaniye’de yakalandı.
Olay, 19 Ağustos 2020 günü Sarısakal Mahallesi, 18 sokak, numara 20’de meydana geldi. İddiaya göre 46 yaşındaki İbrahim Siner, kimliği belirsiz kişiler tarafından av tüfeği ile saldırıya uğradı. Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Siner yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Siner cinayetinin katil zanlısı olduğu iddia edilen M.Ö. (25) ile akrabası R.Ö.’nün Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde olduğunu tespit etti. Ceyhan polisi 4 günlük takibin ardından operasyon düzenleyerek firari şüphelileri gözaltına aldı. Şüpheli M.Ö. isimli şahıstan 1 adet 7.65 mm çapında Smith Wesson marka ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait şarjör içerisinde 5 adet dolu fişek ele geçirdi. Şüpheli şahısların sorgulanmak üzere karakola götürüldüğü ve adli tahkikatın başlatıldığı öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Karadeniz'de sıcak dakikalar! Rus uçakları peş peşe kalktıKaradeniz'de sıcak dakikalar! Rus uçakları peş peşe kalktı
Yolda yürürken arkadan çarpan kamyonetin altında kaldıYolda yürürken arkadan çarpan kamyonetin altında kaldı
Herkesin yapmaktan çekindiği gaz çıkarmanın inanılmaz faydalarıHerkesin yapmaktan çekindiği gaz çıkarmanın inanılmaz faydaları
En Çok Okunan Haberler
Ebru Timtik posteriyle ilgili İstanbul Barosu'ndan açıklama
Ebru Timtik posteriyle ilgili İstanbul Barosu'ndan açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 projenin detaylarını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 projenin detaylarını açıkladı
Ünlü isimden şoke eden iddia! 'Müslüm'ü Muhterem Nur öldürdü'
Ünlü isimden şoke eden iddia! 'Müslüm'ü Muhterem Nur öldürdü'
Olay yorum! 'Sevişmeli, öpüşmeli, çıplak...'
Olay yorum! 'Sevişmeli, öpüşmeli, çıplak...'
Prof. Dr. Kara'dan tedirgin eden açıklama: Sıkıntı olacağı kesin
Prof. Dr. Kara'dan tedirgin eden açıklama: Sıkıntı olacağı kesin
Acı bekleyiş! Bakan Soylu bölgeden ayrılmıyor
Acı bekleyiş! Bakan Soylu bölgeden ayrılmıyor
İlginizi Çekebilir
Cezaevinden kaçtı, eşini sokak ortasında öldürdü
Cezaevinden kaçtı, eşini sokak ortasında öldürdü
Ebru Timtik'in cenazesinde arbede! Gözaltılar var
Ebru Timtik'in cenazesinde arbede! Gözaltılar var
Uzmanı uyardı: 92 yılın rekoru kırılacak
Uzmanı uyardı: 92 yılın rekoru kırılacak
Eskişehir’de işçileri taşıyan servis otobüsü devrildi
Eskişehir’de işçileri taşıyan servis otobüsü devrildi
Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti
Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti
Diğer Haberler
Ömer Çelik'ten, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonuna tepki
Skandal provokasyon sonrası AK Parti'den sert sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem Ayı ve Aşure Günü paylaşımı
Erdoğan'dan Muharrem Ayı ve Aşure Günü paylaşımı
MSB’den 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü paylaşımı
MSB’den 30 Ağustos paylaşımı! Görüntüler nefes kesti
Yolda yürürken arkadan çarpan kamyonetin altında kaldı
Yolda yürürken arkadan çarpan kamyonetin altında kaldı
29 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı
Bakan Koca son durumu açıkladı
Beşiktaş'ta yol çöktü! Sokağın girişi kapatıldı
Beşiktaş'ta yol çöktü! Sokağın girişi kapatıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.