Çeyizde olmazsa olmaz en önemli parçalar nelerdir? Adım adım çeyiz rehberi ve tüyoları...

Çeyiz, sadece eşya biriktirmek değil; geleceğe umutla bakmak ve kendinize yeni bir hayat kurmaktır. Zevkinizi, emeğinizi ve duygularınızı yansıttığınız bir çeyiz, en değerlisidir.

1. NEVRESİM VE YATAK TAKIMLARI

Yatak odasının en göz alıcı detaylarından biri kaliteli ve şık nevresim takımlarıdır.

2–3 adet günlük kullanım için nevresim

1 adet özel günler için saten veya dantelli takım

Çift kişilik yorgan, yastık ve alez

Tüyo: Renk uyumuna dikkat edin, mevsimlere göre pamuklu ve mikrofiber seçenekler tercih edin.

2. MUTFAK EŞYALARI

Mutfak, çeyizin en geniş alanı. Ama fazlaya gerek yok, doğru parçaları seçmek yeterli.

6 veya 12 kişilik yemek takımı

Tencere seti (çelik veya granit)

Çaydanlık, kahve takımı, su bardağı setleri

Saklama kapları, rende, kevgir, kepçe takımı

Elektrikli küçük ev aletleri: Su ısıtıcı, tost makinesi, blender...

Tüyo: Sık kullanılmayan parçaları sonradan almak daha bütçe dostudur.

3. BANYO & KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ

Hem şıklık hem hijyen için banyoda eksiksiz bir düzen kurmak önemli.

2–3 set havlu takımı (el, yüz ve banyo havlusu)

Bornoz takımı

Diş fırçalığı, sabunluk, çöp kovası gibi banyo aksesuarları

Çamaşır sepeti

Tüyo: Havluların rengiyle banyo dekorasyonunu uyumlu düşünün.

4. SALON & DEKORATİF ÜRÜNLER

Çeyize şıklık katan, evin havasını değiştiren detaylar.

Dantel örtüler, runner’lar, masa örtüsü takımları

Sehpa takımları, dekoratif yastık kılıfları

El emeği örgü battaniyeler

Vazo, mumluk, duvar süsleri gibi zarif objeler

Tüyo: Salon dekorasyonunu sade tutun, süs eşyalarını sonradan tamamlayabilirsiniz.

5. KİŞİSEL EŞYALAR & GÜNLÜK GİYİM

Evde ilk zamanlar için rahat ve düzenli giyim çok önemli.

Pijama takımları, sabahlıklar

Günlük ve şık terlikler

İç çamaşırı setleri, çoraplar

Makyaj ve bakım çantası

Tüyo: Sık giyilecek parçaları kaliteli ve az sayıda seçmek, uzun vadede daha kullanışlıdır.

6. EL İŞLERİ & ANI ÜRÜNLERİ

Geleneksel çeyizin en duygusal tarafı: Elde hazırlanmış emekler.

Kanaviçe işler, iğne oyaları

Dantel masa örtüleri

Hatıra sandığı

Anne yadigarı bir parça (mutlaka yer verin!)

MİNİ TÜYOLARLA ÇEYİZ PLANLAMASI