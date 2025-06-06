Çeyizinde eksik olmaması gereken şey bu testin sonunda!

1/8 O halde hemen başlayalım! Çeyiz alışverişinde senin için hangisi daha önemli? Şık olması, görsellik. Kullanımı kolay olmalı. El emeği ve anlamlı oluşu. Kaliteli olsun.

2/8 Gözlerini kapat ve evini hayal et... Nasıl bir dekorasyon hayal ediyorsun? Zamansız Modern Renkli Geleneksel

3/8 Biraz da kendimize dönelim! Nasıl bir tarzın var, stilini anlatır mısın? El işi kıyafetleri severim. Nostaljik detaylar hoşuma gider. Az ama öz! Kalite benim için öncelikli. Şık ve zarif olmaya çalışırım. Doğal! Samimi bir tarzım var.

4/8 Peki, bir çeyiz parçasını yıllar sonra da kullanmak ister misin?

5/8 İlk misafirler büyük bir heyecanla ağırlanır... Misafir ağırlamak senin için ne ifade eder? Lezzetli yemekler ve sıcak sohbet bana yeter. Her detayı düşünmeliyim! Az kişi olsun isterim. Böylece her şeyi daha düzgün yaparım. Sofram estetik görünmeli.

6/8 "El emeği göz nuru" dediğimiz eşyalar hakkında ne düşünüyorsun? Dekorasyonda olabilir ama her yerde şart değil. Anısı var... Çok kıymetli olur. Favorim! Ne kadar çok, o kadar iyi. Zarif ve kaliteli olduğu sürece severim.

7/8 Evinin hangi köşesinde huzur buluyorsun? Yatak odası Salon Mutfak Masa