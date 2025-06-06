Çeyizinde eksik olmaması gereken şey bu testin sonunda!

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O halde hemen başlayalım! Çeyiz alışverişinde senin için hangisi daha önemli?
El emeği ve anlamlı oluşu.
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Gözlerini kapat ve evini hayal et... Nasıl bir dekorasyon hayal ediyorsun?
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Biraz da kendimize dönelim! Nasıl bir tarzın var, stilini anlatır mısın?
El işi kıyafetleri severim. Nostaljik detaylar hoşuma gider.
Az ama öz! Kalite benim için öncelikli.
Şık ve zarif olmaya çalışırım.
Doğal! Samimi bir tarzım var.
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İlk misafirler büyük bir heyecanla ağırlanır... Misafir ağırlamak senin için ne ifade eder?
Lezzetli yemekler ve sıcak sohbet bana yeter.
Az kişi olsun isterim. Böylece her şeyi daha düzgün yaparım.
Sofram estetik görünmeli.
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"El emeği göz nuru" dediğimiz eşyalar hakkında ne düşünüyorsun?
Dekorasyonda olabilir ama her yerde şart değil.
Anısı var... Çok kıymetli olur.
Favorim! Ne kadar çok, o kadar iyi.
Zarif ve kaliteli olduğu sürece severim.
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Evinin hangi köşesinde huzur buluyorsun?
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Son ve en önemli soru! Evlilik senin için en çok ne anlam taşıyor?
Aile geleneklerini sürdürmek.
Hayat kalitesini birlik olup yükseltmek.
Birlikte yeni bir hayat kurmak.
Paylaşmak ve birlikte üretmek.