Çeyizlik ürün hazırlayan afetzede kadınlar, ilmek ilmek stres atıyorlar

Kumlu ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kursta kadınlar, çeyizlik ürünler üretiyorlar. Depremin yaralarını ve yaşattığı stresi ilmek ilmek atlatan kadınlar, hem ekonomik gelir elde ediyorlar hem de sosyalleşerek zaman geçiriyorlar. Halk eğitim merkezinde 13 kadının katılımıyla gerçekleştirilen kursta kadınlar hem de meslek öğreniyorlar.

Kursiyerlerin makineye oturduğunda stresten uzak olduğunu belirten Meral Çalım, "Burada çeyizlik ürünler hazırlıyoruz. Çarşaf, yorgan, nevresim, runner yapıyoruz. Kursa yaklaşık 13 kişi geliyor. Haftanın 5 günü saat 1 ile 5 arası geliyorlar. Fiyatları yaklaşık 750 TL'dir. Bir ürün 3 günde tamamlanabilir. Makineye oturduklarında yeni bir şey ürettiklerinde stresten uzak oluyorlar" dedi.

"BURAYA GELDİĞİMİZDE KENDİMİZİ PSİKOLOJİK OLARAK RAHATLAMIŞ HİSSEDİYORUZ"

Kursa geldiğimde psikolojik olarak rahatladığını dile getiren Gülsüm Yıldır, "Burada ev tekstil ürünleri yapıyoruz. Çarşaf, nevresim takımları, çeyizlik ürünler yapıyoruz. Depremden sonra hepimiz psikolojik olarak etkilendik. Buraya geldiğimizde kendimizi psikolojik olarak rahatlamış hissediyoruz. İnsan bir el emeği yaptığında başardığında bunu eline alıp baktığında başka insanlara hediye ettiğimizde onlar çok mutlu oluyorlar. Biz de onlar mutlu olunca çok mutlu oluyoruz" şeklinde konuştu.

Kursta olmaktan çok zevk aldığını söyleyen Neslihan Alaçay, "Burada el sanatları yapıyoruz. Çarşaf ve pike dikiyoruz. Boş zamanlarda el işi yapıyoruz. Çok zevk alıyoruz. Burada olmak çok güzel. Haftanın 5 günü kursa geliyoruz. Ürün fiyatlarımız yaklaşık 500 TL civarındadır" ifadelerini kullandı. (İHA)







