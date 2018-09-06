BALIKESİR (AA) - İLKAN TOPRAK - Milli Mücadele döneminde debbağların, özellikle yüzlerini, el ve kollarını, ayaklarını baca kurumuyla boyayıp, farklı giysiler ve aksesuarla korkutucu bir görünüme kavuşarak Balıkesir'i işgal eden Yunan askerlerini korkutup kaçırdıkları rivayetinden ortaya çıkan Tülübatak gösterisi, her yıl sadece kentin kurtuluş günü olan 6 Eylül'de yapılıyor.

"Tülütabaklar", Kuvayımilliye kenti Balıkesir'de kurtuluş mücadelesinin önemli simgeleri arasında gösteriliyor.

Yunan işgali dönemlerinde düşmanı korkutup kaçırdıkları rivayet edilen "Tülübataklar", o yıllarda cephane olarak silah yerine keçi ve koyun postu, baca kurumu, çan, at ya da manda kuyruğu ve küçük bir değnek kullanıyor.

Deri ve postları birtakım işlemlerle kullanılabilecek duruma getiren Debbağların, korkutucu görünüşlerine verilen ad olan ''Tülütabak'', her yıl 6 Eylül'de kentteki deri işçileri, üniversite ve lise öğrencilerinin desteğiyle canlandırılıyor.

- Nasıl hazırlandılar

"Tülütabak" olacak 4'ü lise öğrencisi 2'si deri işçisi 10 kişi, kentin eski tabakhanelerinin bulunduğu yerde toplanıp, bir simit fırınından edindikleri baca kurumunu suyla karıştırdı ve ardından açıkta kalan baş, el, kol, bacak ve ayaklarını siyaha boyadı.