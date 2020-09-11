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Ceza infaz kurumlarında koronavirüse 'HES kodlu' önlem! Riskli olanlar alınmıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2020 09:59 | Son Güncelleme

Ceza ve Tevfik Evleri Genel Müdürlüğü Sağlık ve Basın Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Serdar Yılmaz, "1 Eylül’den itibaren bilimsel kurulun tavsiye kararı ile HES kodu uygulamasını hayata geçirdik. Yaptığımız kontrollerle riskli vatandaşların ziyaret için kuruma girmeleri imkansız hale gelmiştir" dedi.

Ceza infaz kurumlarında koronavirüse 'HES kodlu' önlem! Riskli olanlar alınmıyor

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevfik Evleri Genel Müdürlüğü Sağlık ve Basın Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Serdar Yılmaz, cezaevlerinde koronavirüse karşı alınan tedbirleri açıkladı.

Sincan Ceza İnfaz Kurumları kampüsünde tedbirlerle ilgili açıklamalarda bulunan Yılmaz, tedbirlerin Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu'nun ceza infaz kurumlarına ilişkin tavsiye kararları ile revize edilerek devam ettiğini söyledi. Personelin salgının ilk ortaya çıktığı andan itibaren özveriyle çalıştığını ifade eden Yılmaz, personele cezaevine girmeden test yapıldığını, kurum içinde tutuklu ve hükümlülerle temas eden personelin istisnasız maske, siperlik ve eldiven taktığını ifade etti.

'YENİ GİRİŞ YAPANLAR 14 GÜN İZOLE EDİLİYOR'

Yılmaz, yeni hükümlü ve tutukluların ceza infaz kurumuna giriş yapmadan önce sağlık kuruluşlarından Kovid-19 yönünden muayenesinin istenildiğini de belirterek, "Ayrıca cezaevine giriş yapacak olan tutuklu ve hükümlüler doğrudan kovuşlarına değil, kurum içerisindeki izole merkezlerine 14 gün bekletilmektedir. Yapılan testlerin negatif çıkması halinde kovuşlarına gönderiliyor. Ayrıca hükümlü ve tutukluların günlük olarak kurum doktorları tarafında Kovid-19 yönünden takipleri yapılıyor" dedi. Yılmaz, tutuklu ve hükümlülere gerekli dezenfekte ve temizlik ürünlerinin ücret alınmadan verildiğini de belirtti.

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'HES KODU UYGULAMASINI HAYATA GEÇİRDİK'

Yılmaz, Haziran ayından itibaren kapalı görüşlerin başlamasıyla yeni tedbirler alındığını belirterek, "Haziran ayında 1 yakını ile kapalı görüş imkanı Temmuz ayından itibaren 2 yakınına çıkarıldı. Kurum önünde yığılma olmaması ve pozitif vakaların cezaevine girişini önlemek için 1 Eylül’den itibaren bilimsel kurulun tavsiye kararı ile HES kodu uygulamasını hayata geçirdik. HES kodu riskli olan vatandaşlara ziyarete gelmemeleri için gerekli duyurular yapıldı. Yaptığımız kontrollerle riskli vatandaşların kuruma girmeleri imkansız hale gelmiştir" ifadelerini kullandı.
Ziyaretçilerin kuruma girişi sırasında da bir takım önlemler alındığını belirten Yılmaz, "Ziyaretçiler dezenfekte edilen ring araçlarıyla kurum içinde dağıtılmakta. Ziyaretçiler giriş yaparken, termal kameralarla vücut ısıları ölçülmekte. Bununla da yetinilmeyerek, görevliler giriş yapan herkesin ateşini ölçmektedir" ifadelerini kullandı.

'ÇOK CİDDİ ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜYORUZ'

Hükümlü ve tutuklulardan herhangi bir kişinin pozitif olması halinde ise anında sağlık tedbirleri alındığını belirten Yılmaz, "Vakaların anında ambulanslarla hastanelere nakilleri sağlanıyor. Tedavilerinin ardından tekrar cezaevine geliyorlar. Ayrıca tutuklu ve hükümlülerin hastane, duruşma gibi sebepler kurum dışına çıkmaları halinde eldiven, maske gibi ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Kuruma geri döndüklerinde ise direkt kendi kovuşlarına alınmıyorlar. 14 günlük izolasyonun ardından kovuşlarına gönderiyoruz. Bu sayede cezaevlerinde Kovit-19 vakalarının öne geçmek anlamında çok ciddi çalışmalar yürütmekteyiz" dedi.

(DHA)

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