Ceza infaz kurumlarında koronavirüse 'HES kodlu' önlem! Riskli olanlar alınmıyor

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevfik Evleri Genel Müdürlüğü Sağlık ve Basın Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Serdar Yılmaz, cezaevlerinde koronavirüse karşı alınan tedbirleri açıkladı.

Sincan Ceza İnfaz Kurumları kampüsünde tedbirlerle ilgili açıklamalarda bulunan Yılmaz, tedbirlerin Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu'nun ceza infaz kurumlarına ilişkin tavsiye kararları ile revize edilerek devam ettiğini söyledi. Personelin salgının ilk ortaya çıktığı andan itibaren özveriyle çalıştığını ifade eden Yılmaz, personele cezaevine girmeden test yapıldığını, kurum içinde tutuklu ve hükümlülerle temas eden personelin istisnasız maske, siperlik ve eldiven taktığını ifade etti.

'YENİ GİRİŞ YAPANLAR 14 GÜN İZOLE EDİLİYOR'

Yılmaz, yeni hükümlü ve tutukluların ceza infaz kurumuna giriş yapmadan önce sağlık kuruluşlarından Kovid-19 yönünden muayenesinin istenildiğini de belirterek, "Ayrıca cezaevine giriş yapacak olan tutuklu ve hükümlüler doğrudan kovuşlarına değil, kurum içerisindeki izole merkezlerine 14 gün bekletilmektedir. Yapılan testlerin negatif çıkması halinde kovuşlarına gönderiliyor. Ayrıca hükümlü ve tutukluların günlük olarak kurum doktorları tarafında Kovid-19 yönünden takipleri yapılıyor" dedi. Yılmaz, tutuklu ve hükümlülere gerekli dezenfekte ve temizlik ürünlerinin ücret alınmadan verildiğini de belirtti.