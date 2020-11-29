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  4. Ceza yazılınca maske takmayanlara böyle seslendi: İnşallah hepiniz ceza yersiniz

Ceza yazılınca maske takmayanlara böyle seslendi: İnşallah hepiniz ceza yersiniz

29.11.2020 14:44 | Son Güncelleme:
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Ceza yazılınca maske takmayanlara böyle seslendi: İnşallah hepiniz ceza yersiniz

Sakarya’da maskeyi doğru takmadığı için ceza yazılan Cihat Yıldırım (24), maske takmayanlara seslenerek, “İnşallah hepiniz yakalanırsınız ve siz de ceza yersiniz” dedi.

Sakarya’da polis ve zabıta ekipleri, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Sakarya’da vakaların yüzde 100 oranında arttığını açıklamasının ardından şehirde geniş çaplı denetim başlattı. Denetimler sırasında Çark Caddesi’nde maskeyi doğru takmadığı için sivil polisler tarafından durdurulan Cihat Yıldırım’a ceza yazıldı.

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Kendisine yazılan ceza sonrası maske takmayanlara seslenen Yıldırım, “Maskeyi yarım taktığım için denetimler esnasında ceza yedim. Yapacak bir şey yok, yakalandık ve yiyoruz cezayı. Maske takmayan arkadaşlara inşallah benim bu görüntüm uyarı olur, inşallah hepiniz yakalanırsınız ve siz de ceza yersiniz. Bin lira civarında bir ceza yedim herhalde” dedi.

DHA

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