HABER

Cezaevi firarisi ve cinayet zanlısı uyuşturucu ticareti yaparken yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.06.2019 13:34 | Son Güncelleme

Antalya’da yapılan uyuşturucu operasyonunda yüklü miktarda uyuşturucu ve tabanca ele geçirilirken, cezaevi firarisi ve cinayet suçundan aranan uyuşturucu satıcıları tutuklandı.Antalya Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışma sonucunda Karacalar Mahallesi’nde O.S., L.K., M.K.

Antalya’da yapılan uyuşturucu operasyonunda yüklü miktarda uyuşturucu ve tabanca ele geçirilirken, cezaevi firarisi ve cinayet suçundan aranan uyuşturucu satıcıları tutuklandı.
Antalya Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışma sonucunda Karacalar Mahallesi’nde O.S., L.K., M.K. ve S.Y. isimli şahısların uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlendi. Şüpheliler yapılan takip sonucu bir araçta yakalandı. Araçta ve ev aramasında 12 gram metamfetamin, 25 gram esrar, 1 adet tabanca, 1 adet pompalı av tüfeği, tabancaya ait 15 adet 9 mm fişek, pompalı av tüfeğine ait 20 adet fişek, suç geliri 300 euro, 200 dolar ve 2 bin 350 TL para ele geçirildi.
Şüphelilere uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı. L.K. isimli şüpheli serbest bırakıldı. Cezaevi firarisi olduğu tespit edilen M.K., cinayet suçundan arandığı tespit edilen S.Y. ile O.S. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...
Eski eşinin nişanlısı tarafından öldürüldüEski eşinin nişanlısı tarafından öldürüldü
Evlat katili babadan şok ifadeEvlat katili babadan şok ifade
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Partili vekilin Atatürk tablosu yorumu tartışma yarattı

AK Partili vekilin Atatürk tablosu yorumu tartışma yarattı

MSB'den Suriye'deki saldırılar sonrası sert açıklama

MSB'den Suriye'deki saldırılar sonrası sert açıklama

Bakan Gül duyurdu! 12 bin 713 personel alınacak

Bakan Gül duyurdu! 12 bin 713 personel alınacak

Hey yıllar! İclal Aydın'ın son hali şaşırttı

Hey yıllar! İclal Aydın'ın son hali şaşırttı

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Böyle baba olmaz olsun!

Böyle baba olmaz olsun!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Samsun'da 23 işçi hastanelik oldu

Samsun'da 23 işçi hastanelik oldu

Eşini 19 yerinden bıçaklayan sanığa iyi hal indirimi

Eşini 19 yerinden bıçaklayan sanığa iyi hal indirimi

Mersin'de kanlı pusu! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

Mersin'de kanlı pusu! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

İlginç isyan: 4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

Sultanbeyli'de 30 genç bıçaklarla birbirine saldırdı!

Ortalık savaş alanına döndü!

İstanbul'da kendisini dolandıran şahsı dedektif gibi iz sürerek yakaladı

İstanbul'da filmleri aratmayacak olay! Dedektif gibi iz sürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.