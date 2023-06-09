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'Cezaevinde isyan' ihbarı ortalığı ayağa kaldırdı! Gerçek bambaşka çıktı

09.06.2023 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman'da M Tipi Kapalı Cezaevi'nde siyasi suçlu mahkumların isyan çıkardığı ihbarı ortalığı ayağa kaldırdı. İhbar üzerine cezaevine, çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler cezaevinde ulaştığında ihbarın, tatbikat gereği yapıldığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

'Cezaevinde isyan' ihbarı ortalığı ayağa kaldırdı! Gerçek bambaşka çıktı

Karaman'da bugün sabah saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne M Tipi Kapalı Cezaevi’nde siyasi suçlu mahkumların isyan çıkardığı yönünde ihbar geldi. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma, itfaiye, sağlık ekipleriyle elektrik ve doğal gaz firmalarına bağlı ekipler ve iş makineleri sevk edildi.

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Güvenlik güçlerinin bir bölümü cezaevinin çevresinde önlem alırken, bir bölümü de müdahale için içeriye girdi. Ekipler cezaevinde ulaştığında ihbarın, tatbikat gereği yapıldığı ortaya çıktı.

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Olayın anlaşılmasının ardından ekipler, görevlerine geri döndü.

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(DHA)

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