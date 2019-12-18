HABER

Cezaevinden çıkmıştı... İkinci kez dava açılınca hayatının şaşkınlığını yaşadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2019 13:49 | Son Güncelleme

Muğla'nın Datça ilçesinde, Cumhurbaşkanı'na zincirleme hakaret suçundan 2 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırılan ve 10 ay kaldığı cezaevinden denetimli serbestlikle salıverilen Mustafa Engin Külahoğlu (47) hakkında, dava dosyasına girmeyen paylaşımları nedeniyle yeni bir dava açıldı.

Cezaevinden çıkmıştı... İkinci kez dava açılınca hayatının şaşkınlığını yaşadı

İple erişim (endüstriyel dağcılık) teknisyeni olan Mustafa Engin Külahoğlu, 2014-2018 tarihleri arasında sosyal medya hesabından zincirleme olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla 17 Ekim 2018 tarihinde gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Külahoğlu tutuklandı. Hakkında, Karşıyaka 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın 20 Aralık 2018 tarihinde görülen ilk duruşmasında ise 'zincirleme olarak alenen hakaret' suçundan 4 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Kararı, İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. Dosyayı görüşen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi, 9 Mayıs 2019 günü verdiği kararında, iyi hal indirimi uygulanması gerektiğine dikkat çekerek, cezayı 2 yıl 11 aya düşürdü. 10 ay cezaevinde kalan Külahoğlu, 2019 yılının Ağustos ayında, Ödemiş Cezaevi'nden denetimli serbestlik uygulaması ile salıverildi.

Mustafa Engin Külahoğlu, haftada 4 gün polis merkezine giderek imza vermeye başladı. 2 Aralık günü, Ankara'dan, yaşadığı Datça'ya gelen Külahoğlu, Denizli'nin Kale ilçesinde, trafik kontrol noktasında durduruldu. Yapılan sorgulamada, Karşıyaka 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakkında yeni bir dava açıldığını ve tutuklama kararı verildiğini öğrendi. Adliyeye sevk edilen Külahoğlu, nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı. Hakkındaki dava süren Külahoğlu, 31 Aralık'ta tekrar hakim karşısına çıkacak.

Küloğlu bu duruma şaşırdığını söylerken, avukatı Bilgi Özen, davanın daha önceki dosyaya konulmayan paylaşımlarla ilgili açıldığını, ikinci kez dava açılmasını anlamlandıramadıklarını ifade etti.

(DHA)

PARTNERAradan tam 37 yıl geçti ama hala... Aradan tam 37 yıl geçti ama hala...
İlginç iddia: Yunanistan Türkiye'ye karşı...İlginç iddia: Yunanistan Türkiye'ye karşı...
ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Nazmi Mete Cantürk davasıABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Nazmi Mete Cantürk davası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Muğla Datça hapis mustafa engin külahoğlu

En Çok Okunan Haberler

7 milyon TL'lik villasını bakın kaç paraya satacak?

7 milyon TL'lik villasını bakın kaç paraya satacak?

İTÜ Vakfı'ndan Doğa Koleji açıklaması

İTÜ Vakfı'ndan Doğa Koleji açıklaması

İtirafların ardı arkası kesilmiyor! 'Parçalara ayırıp...'

İtirafların ardı arkası kesilmiyor! 'Parçalara ayırıp...'

Büyük ikramiye bir kişinin oldu!

Büyük ikramiye bir kişinin oldu!

Bu acının tarifi yok! İki kardeşin bir gün arayla feci ölümü

Bu acının tarifi yok! İki kardeşin bir gün arayla feci ölümü

Ordunun baskısıyla istifa etmişti! Yakalama kararı çıkarıldı

Ordunun baskısıyla istifa etmişti! Yakalama kararı çıkarıldı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Mert'in son görüntüleri ve doktorun ifadesi ortaya çıktı!

Mert'in son görüntüleri ve doktorun ifadesi ortaya çıktı!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

'Gürültü yapmayın uyuyamıyorum' mesajı attı, sonrası korkunç

'Gürültü yapmayın uyuyamıyorum' mesajı attı, sonrası korkunç

İzmir’de deprem

İzmir’de deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çekmeköy'de feci kaza! Düşen plakayı almak isteyen muavin canından oldu

Düşen plakayı almak isteyen muavin canından oldu

Keban Barajında 4 saat mahsur kalan 3 balıkçı kurtarıldı

Keban Barajında 4 saat mahsur kalan 3 balıkçı kurtarıldı

Azil Süreci Trump'a yaradı! Destek yüzde 6 arttı

Azil Süreci Trump'a yaradı! Destek yüzde 6 arttı

Ankara'da 4 kişilik aile doğal gazdan zehirlenerek ölümden döndü!

4 kişilik aile ölümden döndü!

Alkollü sürücü sokağı savaş alanına çevirdi! Tam 6 araç birden!

Alkollü sürücü sokağı savaş alanına çevirdi!

İşçiler fark etti! Kocaeli'de forklift faciası!

İşçiler fark etti! Kocaeli'de forklift faciası!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.