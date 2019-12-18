Cezaevinden çıkmıştı... İkinci kez dava açılınca hayatının şaşkınlığını yaşadı

İple erişim (endüstriyel dağcılık) teknisyeni olan Mustafa Engin Külahoğlu, 2014-2018 tarihleri arasında sosyal medya hesabından zincirleme olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla 17 Ekim 2018 tarihinde gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Külahoğlu tutuklandı. Hakkında, Karşıyaka 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın 20 Aralık 2018 tarihinde görülen ilk duruşmasında ise 'zincirleme olarak alenen hakaret' suçundan 4 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Kararı, İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. Dosyayı görüşen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi, 9 Mayıs 2019 günü verdiği kararında, iyi hal indirimi uygulanması gerektiğine dikkat çekerek, cezayı 2 yıl 11 aya düşürdü. 10 ay cezaevinde kalan Külahoğlu, 2019 yılının Ağustos ayında, Ödemiş Cezaevi'nden denetimli serbestlik uygulaması ile salıverildi.

Mustafa Engin Külahoğlu, haftada 4 gün polis merkezine giderek imza vermeye başladı. 2 Aralık günü, Ankara'dan, yaşadığı Datça'ya gelen Külahoğlu, Denizli'nin Kale ilçesinde, trafik kontrol noktasında durduruldu. Yapılan sorgulamada, Karşıyaka 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakkında yeni bir dava açıldığını ve tutuklama kararı verildiğini öğrendi. Adliyeye sevk edilen Külahoğlu, nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı. Hakkındaki dava süren Külahoğlu, 31 Aralık'ta tekrar hakim karşısına çıkacak.

Küloğlu bu duruma şaşırdığını söylerken, avukatı Bilgi Özen, davanın daha önceki dosyaya konulmayan paylaşımlarla ilgili açıldığını, ikinci kez dava açılmasını anlamlandıramadıklarını ifade etti.

(DHA)

