HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cezaevinden çıktı! Kardeşini bıçakladı

Cezaevinden çıktı! Kardeşini bıçakladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2020 08:31 | Son Güncelleme

İstanbul Fatih'te cezaevinden çıktıktan sonra ablası ve erkek kardeşiyle yaşayan şahıs, tartıştığı erkek kardeşini karnından bıçakladı. Yaşanan arbedede kardeş yaralandı. Karnından bıçaklanan erkek kardeş, ablası tarafından hastaneye kaldırıldı.

Cezaevinden çıktı! Kardeşini bıçakladı

Olay, saat 04.00 sularında Fatih Yavuz Sultan Mahallesi’nde meydan geldi. İddiaya göre, cezaevinden yeni çıkan C.D., birlikte yaşadığı erkek kardeşi D.D., ile ablasıyla gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle C.D., kardeşi D.D’ye bıçakla saldırmaya başladı. Saldırı sonucu D.D., karın boşluğuna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanarak, yere yığılmaya başladı. Kardeşini bıçaklayan C.D, de arbede sırasında hafif yaralandı.

KANLAR İÇİNDE GÖRÜNCE ÇIĞLIK ATMAYA BAŞLADI

Yaşanan kavgaya engel olamayan abla ise kardeşini yerde kanlar içinde görünce çığlık atmaya başladı. Kadın kısa panikten sonra, yere yığılan kardeşini sırtına alıp, taksiyle hastaneye götürdü. Ağır yaralanan D.D, tedavi altına alındı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis, kardeşini yaralayan C.D’yi, gelen sağlık ekiplerine teslim etti. Hafif yaralanan şahıs ambulansla Taksim İlkyardım Hastanesine kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Karın boşluğundan aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan D.D’nin hayati tehlikesinin olduğu, C.D’nin ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKerem Bürsin'den Hande Erçel'i zora sokan soru!Kerem Bürsin'den Hande Erçel'i zora sokan soru!
Adana'da dehşet! 1'i çocuk 2 ceset bulunduAdana'da dehşet! 1'i çocuk 2 ceset bulundu
Unutulmadı! 'İyi ki varsın Eren'Unutulmadı! 'İyi ki varsın Eren'

En Çok Okunan Haberler

Tartışma alevlendi! Cem Yılmaz'dan yeni tweet

Tartışma alevlendi! Cem Yılmaz'dan yeni tweet

Gerilim tırmanıyor! Füze savunma sistemi konuşlandırıldı

Gerilim tırmanıyor! Füze savunma sistemi konuşlandırıldı

Ailesine yardım için geldi! 42 kişi karantinaya alındı

Ailesine yardım için geldi! 42 kişi karantinaya alındı

7 tabut yan yana... Sinir krizi geçirdiler

7 tabut yan yana... Sinir krizi geçirdiler

İşte Alişan'ın kaskodan alacağı para

İşte Alişan'ın kaskodan alacağı para

YKS'de soru kitapçığını sosyal medyada paylaşmıştı! Gözaltına alındı

YKS'de soru kitapçığını sosyal medyada paylaşmıştı! Gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Manisa'da şiddetli deprem!

Manisa'da şiddetli deprem!

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Arınç'tan 'FETÖ'cü müsünüz?' sorusuna yanıt

Arınç'tan 'FETÖ'cü müsünüz?' sorusuna yanıt

Sevgilisinin eski erkek arkadaşını ve polisi yaraladı

Sevgilisinin eski erkek arkadaşını ve polisi yaraladı

Diğer Haberler
Diyanet İşleri Başkanlığı yayımladı! Kurban tedbirleri açıklandı

Diyanet yayımladı! Cezası 88 bin 499 TL

Sinop'ta ölü yunus karaya vurdu

Ölü yunus karaya vurdu

Adana'da dehşet! 1'i çocuk 2 ceset bulundu

Adana'da dehşet! 1'i çocuk 2 ceset bulundu

Yer: İstanbul! Kontrolden çıkan araç 100 metre sürüklendi

İstanbul'da feci kaza! 100 metre sürüklendi

Ankara'da yangın! 3 gecekondu kullanılamaz hale geldi

Ankara'da yangın! 3 gecekondu kullanılamaz hale geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Denizli ve Muğla'daki iki bölge 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

İki bölge 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.