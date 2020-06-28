Cezaevinden çıktı! Kardeşini bıçakladı

Olay, saat 04.00 sularında Fatih Yavuz Sultan Mahallesi’nde meydan geldi. İddiaya göre, cezaevinden yeni çıkan C.D., birlikte yaşadığı erkek kardeşi D.D., ile ablasıyla gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle C.D., kardeşi D.D’ye bıçakla saldırmaya başladı. Saldırı sonucu D.D., karın boşluğuna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanarak, yere yığılmaya başladı. Kardeşini bıçaklayan C.D, de arbede sırasında hafif yaralandı.

KANLAR İÇİNDE GÖRÜNCE ÇIĞLIK ATMAYA BAŞLADI



Yaşanan kavgaya engel olamayan abla ise kardeşini yerde kanlar içinde görünce çığlık atmaya başladı. Kadın kısa panikten sonra, yere yığılan kardeşini sırtına alıp, taksiyle hastaneye götürdü. Ağır yaralanan D.D, tedavi altına alındı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis, kardeşini yaralayan C.D’yi, gelen sağlık ekiplerine teslim etti. Hafif yaralanan şahıs ambulansla Taksim İlkyardım Hastanesine kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR



Karın boşluğundan aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan D.D’nin hayati tehlikesinin olduğu, C.D’nin ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

