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Cezaevinden düğüne

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2019 12:56 | Son Güncelleme

Brezilya Eski Devlet Başkanı Lula da Silva, hakkında tahliye kararı verilmesinin ardından serbest kaldı.

Brezilya Eski Devlet Başkanı Lula da Silva, hakkında tahliye kararı verilmesinin ardından serbest kaldı. Hapisten 580 gün sonra çıkan Lula, evleneceği kadını tanıttı.
Dünya, 580 günlük hapis esaretinden sonra kurtulan Brezilya eski Devlet Başkanı Lula da Silva’yı konuşuyor. Dün gece geç saatlerde serbest bırakılan Lula’yı binlerce taraftarı Curitiba’da tutuklu bulunduğu cezaevinin önünde karşıladı. Lula ise onlara bir sürpriz yaptı. Kız arkadaşı Rosangela da Silva’yı tanıştırdı. Bu anlar Lula’nın 580 gün boyunca hapishaneden çıkmasını bekleyen takipçilerine teşekkür konuşmasının en duygusal anlarından biri oldu. Lula, kız arkadaşını tanıttığı o anlarda, “Hapsedilmek bana hayatımın aşkını bulmama yardımcı oldu. Ona aşık oldum, benimle evlenmeyi kabul etti” sözlerini kullandı.
Rosangela da Silva devlete ait Itaipu Binational şirketinde çalışan ve Lula’nın hapishanesinin bulunduğu Curitiba şehrinde yaşayan bir sosyolog. Janja adıyla da tanınan da Silva ayrıca, Lula’nın liderliğini yaptığı İşçi Partisinin de bir üyesi. Lula ayrıca tahliye edilmesinin hemen ardından, “Bir adamı tutuklamadılar, bir fikri öldürmeye çalıştılar ancak fikirler öldürülemez. Sevgili dostlar, bugün burada sizlerle beraber olmanın ne anlama geldiğini anlatmaya kelimeler yetmez. Hayatım boyunca Brezilyalılarla konuştum ancak bugün 580 gündür beni selamlayan insanlarla bir arada olacağımı hayal etmedim. Onların sesi, bana dayanabilmem için gereken demokrasinin gıdasıydı” açıklamasında bulundu.
Bu arada serbest bırakılmasına rağmen Brezilya yasaları gereği iki davadan hüküm giyen Lula, bir daha devlet başkanlığı yapamayacak. 74 yaşındaki Lula’nın yeniden aday olup, başkan seçilebilmesi için hakkındaki davaları düşürmek için hukuk süreci başlatması gerekiyor.

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