HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cezaevinden izinli çıkıp cinayet işledi

Cezaevinden izinli çıkıp cinayet işledi

18.11.2020 11:42 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Cezaevinden izinli çıkıp cinayet işledi

İstanbul’da tartıştığı 47 yaşındaki Tarık Güldür'ü tabancayla vurarak öldüren 60 yaşındaki Mahmut G. polis tarafından yakalandı. Şüphelinin bir suçtan bulunduğu yarı açık cezaevinden izinli olarak çıktığı tespit edildi. Şüpheli Mahmut G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fatih, Karagümrük mahallesinde 15 Kasım 2020 tarihinde meydana gelen olayda bir çay ocağında çalışan Tarık Güldür, bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırı sonucu ağır yaralanan Tarık Güldür kaldırıldığı Samatya Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Polis olay yerinde yaya olarak kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Asayiş şube müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmada Tarık Güldür'ün bir süredir kendisine uyuşturucu sattırmaya çalıştığını söylediği Mahmut G.'den arkadaşlarına bahsettiği öğrenildi. İkilinin bu sebeple daha öncede tartıştıkları tespit edildi. Bu gelişme üzerine aranmaya başlanan Mahmut G. ekipler tarafından kısa sürede yakalandı.

Esenyurt’ta baz istasyonu yüzünden kavga çıktı, ortalık savaş alanına döndüEsenyurt’ta baz istasyonu yüzünden kavga çıktı, ortalık savaş alanına döndü

Cinayet Büro Amirliğine getirilerek sorgulanan şüphelinin bir suçtan yattığı yarı açık cezaevinden izinli olarak dışarı çıktığı tespit edildi. Daha önceden 3 kez polis tarafından yakalanan şüpheli işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnanılmaz: Suya daldı 'onunla' karşılaştı! İnanılmaz: Suya daldı 'onunla' karşılaştı!
Bakan Koca'dan korkutan açıklama: Bütün ülkeye yayılmış durumdaBakan Koca'dan korkutan açıklama: Bütün ülkeye yayılmış durumda
Papa Francis’ten yapay zekaya karşı dualı önlemPapa Francis’ten yapay zekaya karşı dualı önlem

En Çok Okunan Haberler

CHP'li isimlerden Alaattin Çakıcı'ya tepki yağıyor

CHP'li isimlerden Alaattin Çakıcı'ya tepki yağıyor

Putin'den çok çarpıcı Dağlık Karabağ açıklaması: İntihar olur

Putin'den çok çarpıcı Dağlık Karabağ açıklaması: İntihar olur

Bakan duyurdu: İnternetten başvuru yapılabilecek

Bakan duyurdu: İnternetten başvuru yapılabilecek

Şimdi paraya para demiyor: Kilosu 50 bin TL

Şimdi paraya para demiyor: Kilosu 50 bin TL

Erdoğan'ın onayladı! Sağlık Bakanlığı'nda görevden alma

Erdoğan'ın onayladı! Sağlık Bakanlığı'nda görevden alma

3 ayrı şehirde peş peşe deprem

3 ayrı şehirde peş peşe deprem

İlginizi Çekebilir

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Youtube'da Kur'an-ı Kerim'i yırttı ve... Harekete geçildi

Youtube'da Kur'an-ı Kerim'i yırttı ve... Harekete geçildi

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

Kızıl geyik avlamıştı! Tepkilerden sonra kendini böyle savundu

Kızıl geyik avlamıştı! Tepkilerden sonra kendini böyle savundu

Moderna da Kovid-19 aşısının yüzde 94,5 etkili olduğunu açıkladı

Moderna da Kovid-19 aşısının yüzde 94,5 etkili olduğunu açıkladı

Diğer Haberler

Alaattin Çakıcı'nın Kemal Kılıçdaroğlu'nu tehdit etmesine CHP'den çok sert tepki

Çakıcı'nın Kılıçdaroğlu'nu tehdit etmesine CHP'den sert tepki

Bakan Koca'dan son dakika açıklaması: Bütün ülkeye yayılmış durumda

Bakan Koca'dan korkutan açıklama: Bütün ülkeye yayılmış durumda

Esenyurt’ta baz istasyonu yüzünden kavga çıktı, ortalık savaş alanına döndü

Baz istasyonu tartışması meydan savaşına döndü

Enkazdan kurtarılan Ayda ile annesinin son konuşmaları duygulandırdı: Baban bizi gelip kurtaracak

Ayda ile annesinin enkaz altındaki son konuşmaları duygulandırdı

İzmir'deki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından saatler sonra çıkarılmıştı! O anları anlattı

Yıkılma anında ne oldu, neler yaptı?

Ezber bozan açıklama! 'Evinden dışarı çıkmayanlar koronavirüsü daha ağır geçiriyor'

Ezber bozan açıklama! 'Evinden dışarı çıkmayanlar koronavirüsü daha ağır geçiriyor'

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.