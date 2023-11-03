Cezaevinden tahliye olunca katliam yapmıştı! Kararı duyunca bakın nasıl tepki gösterdi

Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Şinasi Gürkan bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile duruşmaya katılırken avukatı salonda hazır bulundu.

OLAY MÜTALAADA ANLATILDI

Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasında Şinasi Gürkan’ın, 2004 yılında iki kardeşinin öldürülmesi olayında mahkum edildiğine yer verdi. Gürkan’ın işlemediği suçtan dolayı aile bireylerinin kendisi hakkında yalan beyanlarda bulunmuş olmaları nedeniyle mahkumiyetine karar verilmiş olduğuna inandığının da altı çizildi. Şinasi Gürkan’ın cezaevine girdikten sonra eşi Nadime'nin çocukları ile birlikte Ömer Güneşsun isimli kişiyle aynı evde yaşadığını öğrendiği, bu durumun aile bireylerinin ve bacanağı olan mağdur Alihan Tiz'in izin verip aracılık yaptıklarını ve teşvik ettiklerini düşündüğü bu sebeple Gürkan’ın aile ve akrabalarına husumet beslediği belirtildi. Şinasi Gürkan’ın tahliyesine kısa bir süre kala eşi Nadime'nin birlikte yaşadığı Ömer tarafından öldürüldüğü de anlatıldı. Şinasi Gürkan’ın tahliye olduktan sonra 2 oğluyla yaşadığı, oğulları ile anlaşamayan sanığın oğullarını, kardeşi Mühendis Gürkan ile bacanağı olan Erdal Tizin etkilediğini düşündüğü kaydedildi. Şinasi Gürkan’ın işlemediğini düşündüğü bir suçtan dolayı ceza çekmiş olmasını, oğullarının kendisine karşı olan olumsuz tutum ve davranışlarını, annelerinin başka bir kişiyle birlikte yaşamasına oğullarının göz yummalarını içine sindirememiş olması nedeniyle sanığın, oğullarını, kardeşi Mühendis Gürkan ve bacanağı Erdal Tiz'i öldürmeye karar verdiği anlatıldı.

2 OĞLU VE KARDEŞİYLE BİRLİKTE 4 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

Yakınlarını öldürmeye karar veren Şinasi Gürkan’ın bir tabanca temin ettiği, hedefindeki kişileri nasıl öldüreceğini planladıktan sonra harekete geçtiği, oğulları Gökmen ve Göksel Gürkan’ın evde bulundukları ve konuştukları sırada Şinasi Gürkan’ın, üzerinde bulunan silahı çekip çok kez ateş ederek her iki oğlunu öldürdüğü kaydedildi. Daha sonra Esenyurt’ta ikamet eden kardeşi Mühendis Gürkan’ın evine giden sanık salondayken üzerinde bulunan tabancayı çıkarttı. "Mühendis, bugüne kadar bana yaptıklarının cezasını ödeyeceksin" diyerek peş peşe çok kez ateş edip öz kardeşini öldürdü. Şinasi Gürkan’ın daha sonra bacanağı Alihan Tiz’in evinin bulunduğu yere gitti. Alihan Tiz ve onun oğlu Erdal ile Şinasi Gürkan Alihan'a ait araca bindi. Gürkan bir süre sonra konuşmaları gerektiğini söyleyerek aracı durdurmalarını istedi. Arabanın durması ile birlikte sanığın "Sen bana neden ihanet ettin" diyerek elinde hazır vaziyette tuttuğu tabancayla araç içerisindeki Alihan ile oğlu Erdal'a çok kez ateş etti. Erdal Tiz aldığı yaralar nedeniyle olay yerinde öldü; Alihan Tiz ise ağır yaraladı. Sanık suçta kullandığı ve şarjöründe 9 adet mermi bulunan ruhsatsız tabanca ve 20 adet mermiyle birlikte yakalandı. Adli Tıp Kurumu’nun hazırladığı rapora göre Şinasi Gürkan’ın cezai sorumluluğunun tam olduğu belirtildi.Şinasi Gürkan’ın oğullarına karşı eylemlerine yönelik 'Altsoya karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenirken kardeşine karşı eyleminden dolayı 'Kardeşe karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edildi. Erdal Tiz’i öldürmesi eyleminden 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan da ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen Şinasi Gürkan’ın Alihan Tiz’i ağır yaraladığı olaya ilişkin ise 'Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs etme' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

"YAPTIĞIMI KABUL EDİYORUM"

Mütalaaya karşı söz hakkı verilen Şinasi Gürkan, "Benim yaşadıklarım benim, gördüğüm ihanetler beni bu noktaya getirmiştir. Daha önce yapmadığım bir suçtan bana 16 yıl ceza verildi. 16 yıl sonra cezaevinden çıktıktan sonra 15 ay dışarıda kaldım. Birçok ihanet gördüm. Tekrar cezaevine girdim. Ben ilk günden beri yaptığımı kabul ediyorum. Ben hak adalet hukuk neyse, hepsine razıyım. Ben cezaevinden çıktığımda ailem dağılmıştı. Ben çocuklarıma cezaevinden çıktıktan sonra sahip çıkmaya çalıştım ama bir sürü hırsızlıktan gasptan dosyaları vardı. Ben evlatlarım cezaevinde yatmasınlar diye büyük mücadeleler verdim. Mahkemenin takdirine bırakıyorum. Cezamın inmesi için değil durumu bilmeniz için anlatıyorum" dedi.

4 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİNE HÜKMEDİLDİ

Mahkeme heyeti Şinasi Gürkan’ın oğullarına karşı eylemlerine yönelik 'Altsoya karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapsine, 'Kardeşe karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsine karar verdi. Ayrıca Erdal Tiz’i öldürmesi eyleminden de 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Şinasi Gürkan’ın Alihan Tiz’e karşı 'Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs etme' suçundan 16 yıl hapsine hükmedildi. Gürkan’a 'Ruhsatsız tabanca taşımak' suçundan da 1 yıl hapis cezası verildi.Kararın açıklanmasının ardından Şinasi Gürkan mahkemeye 'Yazıklar olsun' şeklinde tepki gösterdi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre 6 Mart 2019 tarihinde cinayetler Başakşehir, Esenyurt ve Avcılar'da meydana geldi. Şinasi Gürkan oğulları Gökmen Gürkan (16) ve Göksel Gürkan (22) ile kardeşi Mühendis Gürkan (44 )ve bacanağının oğlu Erdal Tiz'i (33) öldürdü, Alihan Tiz'i (55) ise ağır yaraladı. Savcılık hazırladığı iddianamede, Şinasi Gürkan'ın "Tasarlayarak öldürme" suçundan 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile "Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 16 yıldan 23 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istemişti.

(DHA)





