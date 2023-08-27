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  4. Cezayı yiyince hıncını böyle çıkarmaya çalıştı! Yine Kadıköy, benzer sahne: Kadın sürücünün "Şimdi ararım, buraya yığarım" sözleri gündem olmuştu...

Cezayı yiyince hıncını böyle çıkarmaya çalıştı! Yine Kadıköy, benzer sahne: Kadın sürücünün "Şimdi ararım, buraya yığarım" sözleri gündem olmuştu...

27.08.2023 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ehliyetsiz bir kadın sürücünün polis denetiminde herkesi şaşkına çevirerek gündem olan sözlerinin ardından yine İstanbul'un Kadıköy ilçesinde günün ilk saatlerinde benzer bir sahne yaşandı. Alkollü vaziyette araç kullanan G. Ö. cezadan kaçamadı, hıncını kendisini görüntüleyen basın mensuplarından çıkarmaya çalıştı.

Cezayı yiyince hıncını böyle çıkarmaya çalıştı! Yine Kadıköy, benzer sahne: Kadın sürücünün "Şimdi ararım, buraya yığarım" sözleri gündem olmuştu...

Kadıköy'de denetimlere takılan bir sürücü daha ceza almasıyla birlikte gergin anlar yaşattı. Geçtiğimiz günlerde Bağdat Caddesi'nde çevirmeye takılınca basın mensuplarının görüntü almasına tepki gösterip polis memuruna "Şimdi ararım, buraya yığarım. Sıkıntı çıkar" şeklindeki sözlerinin ardından bu kez alkollü olduğu belirlenen G. Ö. ve arkadaşları basın mensuplarına çıkışıp üzerlerine yürüdü.

Polis çevirmesine takıldı sözleri şaşkına çevirdi: 'Şimdi ararım ve buraya yığarım' Polis çevirmesine takıldı sözleri şaşkına çevirdi: 'Şimdi ararım ve buraya yığarım'

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24 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kadıköy Bağdat Caddesi ve sahil yolu üzerinde 00.00 - 03.00 saatleri arasında trafik denetimi yaptı. Trafik ekipleri, kurallara uyumayan sürücüler hakkında cezai işlem uyguladı. Ekipler, 111 sürücüye toplam 180 bin 772 TL ceza keserken, 24 aracı da trafikten men etti.

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CEZA YEDİ, BASIN MENSUPLARINA ÇIKIŞTI

Denetim sırasında 1.44 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü G. Ö.'ye 4 bin 64 lira para cezası uygulandı. Polisler işlem yaparken görüntü alan basın mensuplarına tepki gösteren G. Ö., "Görevinizi yapabilirsiniz ama görüntüleri paylaşamazsınız" dedi.

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ARKADAŞLARI DA DESTEK ÇIKTI

G. Ö. ve yanında bulunan arkadaşları, polisin uyarılarına rağmen basın mensuplarının üzerine yürüyerek görüntü almalarına engel olmaya çalıştı. Alkollü sürücü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kadıköy denetim

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