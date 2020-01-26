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Cezayir'de 25 ile yeni vali atandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 13:05 | Son Güncelleme

Cezayir'de 25 ile yeni vali atandı

CEZAYİR (AA) - Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, aralarında başkentin de yer aldığı 25 ilin valisini değiştirdi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tebbun'un Anayasa'nın 92. maddesi uyarınca valilerin görevlendirmesinde kısmi değişiklik yaptığı ifade edildi.

Başkent Cezayir ile Konstantine'yi de kapsayan görev değişimi çerçevesinde ülkedeki 48 ilden 25'inin valisinin değiştirildiği kaydedildi.

Tebbun'un başbakanlığı dönemindeki eski Konut ve Şehircilik Bakanı Yusuf Şurfe, başkent Cezayir valisi olarak tayin edilirken başkent valisi Abdulhalık Sayude ise Muaskar valisi olarak atandı.

Ülkenin üçüncü büyük ili Konstantine valisi olarak da yine Tebbun'un başbakanlığı dönemindeki eski Ticaret Bakanı Sasi Ahmed Abdulhafiz tayin edildi.

Açıklamada, 25 ilin yanı sıra 4 yerel bölge yönetiminde de değişikliğe gidildi.

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atama Cezayir Vali

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