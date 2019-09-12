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Cezayir'de Ulusal Halk Meclisi seçimlerle ilgili iki yasa tasarısını onayladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 22:56 | Son Güncelleme

Cezayir'de Ulusal Halk Meclisi seçimlerle ilgili iki yasa tasarısını onayladı

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de Parlamentonun Birinci Kanadı Ulusal Halk Meclisi, Yüksek Seçim Komisyonunun kurulması ile seçim kanununda değişiklik öngören iki yasa tasarısını onayladı.

Ulusal Halk Meclisi Başkanı Süleyman Şinnin'in yönettiği ve Adalet Bakanı Belkasım Zeğmati'nin hazır bulunduğu açık oturumunda, ülke tarihinde ilk kez Yüksek Seçim Komisyonunun kurulması ile seçim kanununda değişiklik öngören iki yasa tasarısı parlamentoda oylamaya sunuldu.

Her iki yasa tasarısı 462 üyenin 251'inin onayını alarak meclisten geçti.

Seçim kanununda değişiklik öngören yasa tasarısında, cumhurbaşkanı adaylarının başvuru yapabilmesi için seçilmiş (milletvekili, belediye başkanları) kişilerden alması gereken 600 imzanın kaldırılacağı, 60 bin seçmenden toplanılması gereken imza sayının da 50 bine indirilmesi yer alıyor.

Seçim kanunuyla ilgili ayrıca, cumhurbaşkanı adaylarına üniversite mezunu olma şartı getiriliyor.

Seçim kanununda değişiklik öngören iki yasa tasarısı, yürürlüğe girebilmesi için yarın Parlamentonun İkinci Kanadı Ulusal Meclis tarafından görüşülüp oylamaya sunulacak, ardından Anayasa Konseyinin onaylamasından sonra resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girecek.

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Anahtar Kelimeler:
Cezayir seçim yasası

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